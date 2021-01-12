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FİYATLARI: 12 Ocak 2021 Bugün 22 ayar bilezik, tam, cumhuriyet, gram ve çeyrek ne kadar oldu?

… Piyasaların nabzının attığı Kapalıçarşı’da canlı ve güncel fiyatları bilgisi geliyor. Küçük ve büyük ölçekli yatırımcılar ise anlık fiyatları öğrenmeden kuyumcunun yolunu tutmuyor. Yeni yıldan itibaren düşüş ivmesini sürdüren fiyatı bugün 444 TL bandında seyrediyor. Yatırımlarını sarı metal üzerinde değerlendirmek isteyenler rakamların ocak ayı boyunca çizeceği grafiği merak ediliyor. Peki 12 Ocak 2021 Bugün 22 ayar bilezik, tam, cumhuriyet, gram ve çeyrek ne kadar oldu? İşte canlı ve güncel son dakika altın fiyatları

Giriş Tarihi: 12.1.2021 07:24 Son Güncelleme: 12.1.2021 07:24 ABONE OL
SON DAKİKA ALTIN FİYATLARI: 12 Ocak 2021 Bugün 22 ayar bilezik, tam, cumhuriyet, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?

Altın fiyatları son dakika haberleri küçük ve büyük ölçekli yatırımcılar tarafından merak ediliyor. Haftanın ikinci gününde yatırımlarını sarı metal üzerinde değerlendirmek isteyen vatandaşlar canlı ve güncel rakamları öğrenmeden kuyumcuların yolunu tutmuyor. Dünyayı etkisi altına alan Kovid-19 salgını nedeni ile sarı metal geçtiğimiz aylarda son yılların en yüksek zirvesini görmüştü. Peki 12 Ocak 2021 Bugün 22 ayar bilezik, tam, cumhuriyet, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu? İşte altın fiyatları canlı ve güncel rakamlar

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU? 12 OCAK 2021

Altın fiyatları son dakika hareketlilikleri haftanın üçüncü gününde yakından takip ediliyor. Kapalıçarşı alış ve satış altın fiyatları hakkında güncel bilgiler önem kazanırken bugün gram altın 444 TL, çeyrek altın ise 720 TL'den işlem görüyor…

22 AYAR BİLEZİK

Alış: 401,19

Satış: 416,71

CANLI 22 AYAR BİLEZİK TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

TAM ALTIN

Alış: 2.841,41

Satış: 2.897,60

CANLI TAM ALTIN TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

YARIM ALTIN

Alış: 1.440,50

Satış: 1.460,50

CANLI YARIM ALTIN TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

ATA ALTIN

Alış: 2.926,90

Satış: 2.951,40

CANLI ATA ALTINI TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

CUMHURİYET ALTIN

Alış: 2.944,00

Satış: 2.989,00

CANLI CUMHURİYET ALTINI TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

GRAM ALTIN

Alış: 444,12

Satış: 444,21

CANLI GRAM ALTIN TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

ÇEYREK ALTIN

Alış: 720,20

Satış: 730,00

CANLI ÇEYREK ALTIN TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

ALTIN FİYATLARI UZMAN YORUMLARI

AŞILARIN MUTASYONDA DA ETKİLİ OLDUĞU HABERİ YÖNÜ YENİDEN AŞAĞI ÇEVİRDİ

Yükselişini teşvik paketi beklentileri ile yeni yılda da sürdüren ons altın, 1950 dolar bandını aştı. Ancak altın fiyatları ABD'deki Senato'daki güç dengesini belirleyecek Georgia seçimlerinin sonucu ile düşüşe geçti. Hem Başkanlık hem de Senato gücünün Demokratların eline geçtiği durumu ifade eden 'Mavi Dalga'nın gerçekleşmesi, daha önce teşvik beklentileriyle yukarı yönlü hareketler sergileyen altın için artık teşvik hikâyesinin yavaş yavaş son bulacağı durumu oluştu. Bu duruma koronavirüs aşılarının mutasyonda da etkili olacağı eklenince altında yükselişler sınırlı kaldı ve ons yeniden 1800 dolar bandına doğru hareketlendi.

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SON DAKİKA ALTIN FİYATLARI: 12 Ocak 2021 Bugün 22 ayar bilezik, tam, cumhuriyet, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?
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