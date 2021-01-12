THY’den dev kampanya

Türk Hava Yolları (THY) yurtdışı uçuşlarında yüzde 40 indirim kampanyası başlatıyor. Ayrıcalıklı fiyatlardan yararlanacak yolcular, dünyanın değişik şehirlerini THY'nin uygun fiyatları, esnek biletleme seçenekleri ve güvenli seyahat standartları ile keşfedebilecek



THY'nin KKTC, Çin'de sefer yaptığı Pekin, Şangay, Guangzhou ve Xi'an uçuşları hariç yurtdışı uçuşlarında ve tüm bilet tiplerinde geçerli olan kampanyadan yararlanmak isteyen yolcular 13-15 Ocak tarihleri arasında satın alacakları biletler ile 1 Nisan- 31 Aralık 2021 tarihleri arasında yüzde 40 indirimli uçma ayrıcalığı elde edecekler.



Türk Hava Yolları yolcuları kampanya kapsamında satın alacakları biletlerin tarihinde ücretsiz değişiklik yapma hakkına da sahip olacaklar, iptal ya da iade durumunda ise ücret sınıfı kuralları geçerli olacak. Kampanya ile ilgili ayrıntılı bilgilere www.turkishairlines.com web adresinden ulaşılabilecek