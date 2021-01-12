Yeşil ekonomiye 10 milyarlık yatırım

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, "hedef yeşil ekonomide başarı hikâyesi" diyerek rotasını çizdiği yeşil yatırım dalgası büyüyor. Türkiye, tüm sektörleriyle yeşil ekonomi için altyapı hazırlıklarını sürdürürken Avrupa Birliği Fonları ile birlikte yeşil yatırıma yapılan harcama 10 milyar liraya ulaştı.Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, yeşil ekonomi için altyapı hazırlıklarının başladığını söyledi. AB Katılım Öncesi Mali Yardım kapsamında son on sekiz yılda 718 milyon euro çevre yatırımı gerçekleştiğini belirten Bakan Kurum, "Bakanlık çevresel harcamalara 2 milyar lira destek sağladı. Yine AB fonlarından 2026'ya kadar tamamlanmak üzere yaklaşık 351 milyon euro tutarında çevre yatırımına ilişkin proje çalışmaları sürüyor" değerlendirmesini yaptı. Bakan Kurum, yeşil ekonomiyle birlikte çevreci üretimin yaşama geçtiği, kullanılan ürünün çevreye etkisinin her yönüyle dikkate alındığı yeni yaklaşıma geçildiğini söyledi. Bakan Kurum, "AB ihraç edeceği ürünlere yeni şartlar getirecek. Biz de altyapıyı hazırlamak durumundayız. Bu yıl çok daha kararlı adımlar atacağız. İklim Yasası da uyum, risklerle mücadelede önemli kilometre taşı olacak" diye konuştu.Bakan Kurum, Düşük Karbonlu Kalkınma İçin Çözümsel Tabanlı Strateji ve Eylem Geliştirilmesi Teknik Yardım Projesi hakkında da bilgi verdi. Bakan Kurum, proje ile sera gazı salınımlarının azaltılmasının hedeflendiğini kaydetti.BAKAN Kurum, sera gazı emisyon raporu sunmayan tesislere kasım ayında bir yazı göndererek konuya ilişkin bilgi vermelerini istediklerini kaydetti. Bakan Kurum, "Süre sonunda yapılacak değerlendirmelerin ardından yükümlülüğünü yerine getirmeyen işletmelere mevzuat hükümleri kapsamında idari işlem başlatılacak" dedi.