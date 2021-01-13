1.7 milyar TL yatırım gerçekleşti, 1.5 milyar TL borç ödendi

İçişleri Bakanlığı, Mart 2019 yerel seçimleri sonrasında görevlendirilen belediye başkan vekillerince yapılan hizmetlerin neler olduğunu anlatan "Terörden arındırılmış belediyeler ve hizmetleri 2020" isimli bir kitapçık yayınlandı. Buna göre; terör örgütüne giden kaynakların, daha önce olduğu gibi Başkan Vekili görevlendirilmesiyle halkın hizmetine sunulduğu ifade edilerek hizmetlerin neler olduğuna dair bilgi verildi.

1.7 MİLYAR TL YATIRIM GERÇEKLEŞTİ, 1.5 MİLYAR TL BORÇ ÖDENDİ

Buna göre 31 Mart seçimlerinden sonra görevlendirme yapılan belediyelerde yapılan hizmetlerin toplamı kitapçıkta şu şekilde yer aldı: "172 km sıcak asfalt ve 2.245 km stabilize yol yapımı; 710 km içme suyu şebekesi, 61 adet içme suyu kuyusu ve 13 adet içme suyu ve atık su arıtma tesisi inşası, 430 km kanalizasyon şebekesi, 229 adet aile çay bahçesi-çocuk parkı, 198 adet taziye evi yapımı/bakımı 431.473 adet ağaç dikimi, 10 adet gençlik merkezi ve 22 adet kadın kültür merkezi inşası gibi hizmetler sağlanarak toplamda şu ana kadar 1.7 milyar TL yatırım gerçekleşmiştir. Bu dönemde ayrıca piyasaya 1.5 milyar TL borç ödenmiştir."

DİYARBAKIR ÖZELİNDE 140 MİLYON TL BORÇ ÖDENDİ, 363 MİLYON TL YATIRIM YAPILDI

Farklı şehirlerdeki belediyelerin faaliyetlerin anlatıldığı kitapçıktaki Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi bölümünde şehirde ve ilçelerinde yapılan hizmetler ayrıntılı bir şekilde anlatıldı. Diyarbakır'da görevlendirilen belediyenin yaptığı hizmetlerin anlatıldığı kitapçıkta, 2020 yılında şehrin 140 milyon TL borcunun ödendiği ve 363 milyon TL yatırım yapıldığı vurgulandı.



Ayrıca Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nin 140.000 ton (42 km) bsk sıcak asfalt bakım-onarım yapımı, 30 km sathi kaplama, 282 km stabilize yol, 112 km içme suyu şebeke hattının yapıldığı ifade edildi.



Diyarbakır'da ayrıca 29 adet içme suyu kuyusu, 16 adet içme suyu deposu, 34 km kanalizasyon hattı, 5 km yağmur suyu isale hattı, 3.850 m² parke taşı, 20.000 m² cadde ve sokak taş döşeme (melik ahmet ve kurşunlu) yapıldı.

5 ADET GENÇLİK MERKEZİNDEKİ 21 ADET KURSA 17 BİN 500 SPORCU KATILDI

Çeşitli kursların ve kültür faaliyetlerinin yapıldığı vurgulanan kitapçıkta, yapılanlar arasında 5 adet gençlik merkezi de vardı. Gençlik merkezinde açılan 21 adet kurs 17 bin 500 sporcu katıldığı ifade edildi. Bununla birlikte kadın yaşam merkezlerinde açılan 75 kursa 15 bin 750 kadın eğitim gördüğü vurgulandı.

13 ADET SPOR MERKEZİ VE 2 MİLYON 500 BİN MEVSİMLİK ÇİÇEK DİKİMİ YAPILDI

13 adet spor merkezi, 1.054 adet aile çay bahçesi/çocuk parkı bakım ve onarım işi, 75 adet sosyal etkinlik, 1 adet hayvan pazarı bakım onarımı ve 7.461 adet fidan dikimi, 2 milyon 500 bin mevsimlik çiçek dikimi ve çevre güzelleştirme çalışması yapıldığı vurgulandı.

40 BİN AİLEYE GIDA YARDIMI YAPILDI

Ayrıca 40 bin aileye gıda yardımı, 615 kişiye giysi yardımı, 23 bin kitap, kırtasiye oyuncak vb. dağıtımı yapıldı. 8 adet tiyatro ve sinema etkinliğinden 14 bin kişi yararlandı. Kent konservatuvarında 10 dalda kültür sanat alanında 700 kişiye eğitim verildi. Kütüphaneden 59 bin 400 kişi faydalandı. Dengbej evinden 56 bin 800 kişi faydalandı. 250 bin kişi Cemil Paşa Müzesi'ni ziyaret etti. Sokağa çıkma yasağı ve özel günlerde 5 adet mobil konser verildi. 2 bin 347 kişiye evde bakım ve temizlik hizmeti, 300 hijyen paketi dağıtımı ve 44 hanenin basit bakım onarım işlemleri yapıldı.