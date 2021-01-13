2033'e kadar enerjide 30 milyar dolarlık tasarruf sağlanacak

Her yıl ocak ayının ikinci haftası kutlanan Enerji Verimliliği Haftası kapsamında Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı bir dizi etkinliklere hazırlanırken, enerji verimliliği alanındaki ulusal hedeflere ulaşmak için atılacak adımları ve bu adımların etkilerini içeren, Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planı 2018 yılında ilan edildi. Söz konusu eylem planında tanımlanan 55 adet eylemle 2023 yılına kadar 24 milyon ton eşdeğer petrol (TEP) enerji tasarrufu sağlanması planlanıyor. Eylem planı kapsamındaki eylemler çerçevesinde 2017-2019 dönemi gerçekleşmesi, planla uyumlu olarak 2,74 milyon petrollü enerji tasarrufu ve karşılığında 960 milyon dolar tasarruf sağlandı.

KAMU BİNALARINDA ENERJİ TASARRUFU

Enerji yöneticisi görevlendirmekle yükümlü olan kamu binalarının 2023 yılı sonuna kadar asgari yüzde 15 enerji tasarrufu sağlaması hedeflenirken, kapsam dâhilinde olan kamu kurumları tarafından 2019 yılında uygulanan enerji verimliliği önlemleri ile 12 bin 875 ton petrol karşılığı 61 milyon liralık tasarruf sağlandı. 2023 yılı sonunda, yüzde 15 tasarruf hedefinin gerçekleşmesi durumunda sağlanacak enerji tasarrufunun ekonomik karşılığı ise yıllık 870 milyon lira olacak.

SANAYİDE ENERJİ VERİMLİLİĞİ

Sanayi alanında ise uygulaması tamamlanan 308 verimlilik artırıcı projeye 36 milyon lira tutarında destek ödemesi yapıldı. Destek verilen projelerin toplam yatırım tutarı 148 milyon lira olurken, yıllık 119 milyon lira parasal tasarruf sağlandı.

ENVER BAŞKANI SILKIM: VATANDAŞLAR ORTA-ÜST SEVİYEDE BİLİNÇ GELİŞTİRDİ

Enerji Verimliliği Derneği (ENVER) Başkanı Ali İhsan Sılkım ise Türkiye'de tüketiciye kazandırılmaya çalışılan enerji verimliliği alışkanlığı için 2019'da ilk kez Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile ilgili dernekler tarafından bilgi ve davranış boyutları baz alınarak hesaplanan Kamuoyu Enerji Verimliliği Bilinç Endeksi değerinin 157,7 olarak belirlendiğini söyledi.

Sılkım, "Bu oran, yüzde 50 bilgi endeksi ve yüzde 50 davranış endeksi ağırlıklarıyla hesaplanıyor. 2019'da yapılan ve 157,7 olarak hesaplanan endekse göre halkımız enerji verimliliği konusunda orta-üst seviyede bilinç geliştirdi" dedi.

Sılkım, ev ve iş yerlerinde yüksek faturalardan kurtulabilmek için ise şunlara dikkat edilmesi gerektiğini söyledi:

"Yüksek enerji verimliliğine sahip cihazların kullanılması ve cihazların mümkün olduğunca ihtiyaç amaçlı kullanılması enerji tüketimini azaltır. TV setleri, bilgisayarlar, oyun konsolları, mikrodalga fırınlar gibi cihazlar bekleme modunda da enerji tüketirler. Kullanılmayan cihazların fişini çekin.

Buzdolabı evinizde en çok enerji tüketen cihazlardan biridir. Buzdolapları çoğu zaman fazla soğuk derecede çalıştırılır. Bunun için mevsime göre çalışma sıcaklığını mutlaka kontrol edilmesi gerekir.

Yemekleri pişirirken tencereye uygun ocak gözünü kullanın. Çamaşır makinenizi tam dolu ve 40 derece yerine 30 derecede çalıştırmak enerji tüketiminizi önemli derecede azaltır. Binanızın dış cephe yalıtımını yaptırın. Bu işlem size enerjide yüzde 40'a varan tasarruf sağlar."