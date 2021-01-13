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Bakan 'tan sanayi üretimi değerlendirmesi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı , "Yaşanan tüm zorluklara rağmen sanayi üretimimiz yıllık yüzde 11, aylık yüzde 1,3 artışla piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti." dedi.

AA
Giriş Tarihi: 13.1.2021 14:46 ABONE OL
Bakan Mustafa Varank'tan sanayi üretimi değerlendirmesi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Kasım döneminde sanayi üretimini en çok artıran ülkelerden biri olduk. Hedefimiz üretimdeki bu seyri 2021'de de sürdürebilmek." ifadelerini kullandı.

Bakan Varank Twitter'dan yaptığı değerlendirmede, "Yaşanan tüm zorluklara rağmen sanayi üretimimiz, yıllık %11, aylık ise %1,3 artışla, piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti. Kasım döneminde sanayi üretimini en çok arttıran ülkelerden biri olduk. Hedefimiz üretimdeki bu seyri 2021'de de sürdürebilmek!" dedi.

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Bakan Mustafa Varank'tan sanayi üretimi değerlendirmesi
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