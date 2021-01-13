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Bankacılığın tarihi dönüşümüne hazır mısınız?

Bankacılık sektörü, challenger bank olarak da bilinen yeni nesil dijital bankaların, geleneksel bankalara karşı önemli bir pazar payını yakalamaya başlaması nedeniyle global anlamda büyük bir değişim yaşıyor.

Giriş Tarihi: 13.1.2021 11:54 ABONE OL
Bankacılığın tarihi dönüşümüne hazır mısınız?

Kariyerinde Türkiye ve Avrupa'da önemli fintek projelerinde üst düzey yöneticilik deneyimleri bulunan Özgür Bayraktar, üçüncü kitabı Next Generation Banking ile geleneksel bankacılığın yaşadığı bu tarihi dönüşümü kaleme alıyor.

BAYRAKTAR: "10 YIL İÇERİSİNDE ŞUBELİ BANKACILIK TAMAMEN SONA ERECEK."

Juniper Research'ün araştırmasına göre 2020 yılında dünya üzerindeki 2,4 milyar insanın bankacılık faaliyetlerini tamamen dijital kanallar üzerinden gerçekleştirdiğini belirten Bayraktar, 2024 yılına kadar bu rakamın 3,6 milyarı aşabileceğini ve bunun da şubeli bankacılığın 10 yıl içerisinde sonunu getirebileceğinin altını çiziyor.

Finans dünyasında kariyer yapmak isteyen gençlerin ve finansal teknolojilere merak duyan tüm iş insanlarının istifadesine sunulan kitap ile geçmişten bugüne; bugünden ise geleceğe bankaların yeni teknolojilerle evrildiği dönüşüm; RPA, Açık Bankacılık, Blockchain, Wealthtech, RegTech gibi 18 farklı bölüm ile masaya yatırılıyor.

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Bankacılığın tarihi dönüşümüne hazır mısınız?
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