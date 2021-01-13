Kasanın anahtarı sizde olacak

Anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp kullanıcılarının veri paylaşma tepkisi her geçen gün büyürken, Turkcell'in yerli mesajlaşma uygulaması BiP'e büyük göç sürüyor. Günde ortalama 2 milyon kişinin BİP'e geçtiğini söyleyen Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, SABAH'a yaptığı açıklamada "Atalarımızın dediği gibi 'Kötü komşu insanı mal sahibi yaparmış.' Cuma gününden bu yana 6.4 milyon kişi BiP'e geçti. Bu ortamda BiP güvenli liman olarak görülüyor. Şu anda Telegram'la kafa kafaya gidiyoruz. BiP'i indirenlerin sayısı 60 milyona ulaştı. Hedefimiz birkaç ayda 100 milyonu geçmek" dedi. Kullanıcı verilerini yurtiçinde tuttuklarnı söyleyen Erkan, güvenlik ve gizlilik konusuna verdikleri önemi şöyle anlattı: "Biz burada aynı banka kasası gibiyiz, hiçbir şeyi görmüyoruz. Kullanıcı verilerini şifreli kasalarda tutuyoruz. Şifreyi de sadece müşteri biliyor ve kasayı sadece kendisi açabiliyor. Yani kasanın anahtarı müşteride."Veri güvenliğinin kişi, kurum ve ülkeler için büyük önem taşıdığına vurgu yapan Erkan, "Türkiye'nin verisi Türkiye'de kalmalı" dedi. BiP dışında bu hizmeti sağlayanların verilerini yurtdışında tutttuğunu hatırlatan Erkan, şu bilgileri verdi: "Verileri kendi veri merkezlerimizde şifreli olarak tutuyoruz. Hatta müşterimiz istemezse tutmuyoruz. Şifreleme algoritmalarımız var. Bunlara bizim çalışanlarımız bile erişemiyor. WhatsApp hem verilerinizi alıyor hem de 'Facebook ile paylaşırım' diyor. Bu çok yanlış bir durum. Bugün onunla, yarın da başkasıyla paylaşır. Paranıza, cüzdanınıza nasıl sahip çıkıyorsanız, verilerinize de sahip çıkmanız lazım."Murat Erkan, yoğunluğa rağmen altyapı sıkıntısı çekmediklerini belirtti. Talebin 10 katına çıktığını söyleyen Erkan, "Bir bu kadar daha çıksa, onu da kaldırırız. Yatırımlarımızı yaptık. Limon bile satsanız 3-4 günde talep 10-12 kat artarsa üstesinden gelemezsiniz. Biz başardık. Bu da ne kadar hazırlıklı olduğumuzu gösteriyor" diye konuştu. 1.200 kişilik mühendislik kadrosuna sahip olduklarını söyleyen Erkan, şunları kaydetti: "Bunların yetkinlikleri bize ciddi esneklik sağlıyor. Başka bir dijital platformda serviste çalışan arkadaşlarımızı buralara kaydırdık."Kurumsal geçişlerin de artarak devam ettiğini söyleyen Murat Erkan, şunları anlattı: "Bazı şirketler de bizden çalışanlarının gizli ve güvenli çalışacağı hizmetler istiyor. Gruplarını BiP'e taşıyan kurumlar da hayli fazla. Hatta bana geçtiklerine dair ekran görüntülerini gönderenler var. WhatsApp'ın bu tutumu bir uyanış ve farkındalık yarattı. Şirketler de bireyler de güvenlik konusunu daha fazla sorgulamaya başladı. Bizim burada güvenilir liman olduğumuz aşikâr. Bu işin merkezindeyiz. 26 yıldır güven ilişkimiz var. Veriler bizde gizli ve güvenli bir şekilde saklanıyor. Bizim işimiz bilgi güvenliği. Müşterimizle aramızda böyle bir kontrat var."Murat Erkan, hem performans hem de özellikler olarak rekabette artılarının olduğunu kaydetti. Türkiye'ye özgü artılarına vurgu yapan Erkan, "Acil durum butonumuz var. Deprem anında şebeke olmasa bile bu düğmeye basarak, daha önce tanımladığınız 10 kişiye bilgi gönderebiliyorsunuz. Sağlık Bakanlığı ile yaptığımız işbirliği kapsamında virüsle ilgili bilgilendirme yapıyoruz" dedi. Kapasitedeki artışla birlikte kullanımın da 12-14 kat arttığını söyleyen Erkan, " Anlık kullanım 1 milyona geldi. Şu an 1 milyon kişi mesaj atıyor. Bu 100-150 binlerdeydi. Grup görüntülü görüşme trafiği de 6 kat arttı" diye konuştu.Bir anda rüzgârı arkalarına aldıklarını söyleyen Murat Erkan, "Hem iletişim anlamında hem altyapı anlamında ciddi bir yoğunluk içindeyiz. Ekip olarak son birkaç gündür nerede yattığımızı bilmiyoruz. Elbette çok iyi bir rüzgâr yakaladık. Yakın çevremiz de olayı anlamaya çalışıyor. 'Ne oluyor, ne yapalım, nereye girelim, BiP güvenilir mi, yazışma gruplarımızı nereye taşıyalım' diye soruyor. Ben kurulduğu günden beri kullanıyorum. Kurum olarak da iletişimlerimizi bu platform üzerinden yapıyoruz" diye konuştu.192 ülkede faaliyet gösteren BiP'in yurtdışında en fazla kullanıcısının olduğu pazar ise Avrupa. Türkiye'den sonra Almanya'nın geldiğini söyleyen Erkan, Fransa ve Ukrayna'dan da yoğun indirilme aldıklarını belirtti. Özellikle yurtdışında yaşayan Türklerin uygulamaya büyük ilgi gösterdiğini kaydeden Erkan, "Şu anda Avrupa ve Ortadoğu'da ciddi bir talep var" dedi. Tercüme özelliğinden dolayı yabancıların BİP'e büyük ilgi gösterdiğini söyleyen Erkan, "106 dilde anında tercüme yapıyoruz. Attığınız mesajları istediğiniz dilde karşı tarafa iletiliyor. Türkiye'de yaşayan yabancılar çok ilgili"diye konuştu.