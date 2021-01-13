Kırsal kalkınmaya 125 Euro destek

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin 7 Ocak'ta Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu'nun (TKDK) 10. proje başvuru çağrısını ilan etti. Bu çağrı döneminde Aydın'ın da aralarında olduğu 42 ilde yapılacak projeleri yatırımlara 125 milyon Euro hibe desteği sağlanacağı belirtildi. TDKK Aydın İl Koordinatörü Mustafa Bozkurt yapılacak desteklemelerle ilgili bilgi verdi.

Tarımsal işletmelerin fiziki varlıklarına yönelik 101, tarım ve balıkçılık ürünlerinin işlenmesi ve pazarlanması ile ilgili fiziki yatırımlara yönelik 103 başvurunun kabul edileceğini belirten Bozkurt, desteklenecek alt sektörleri sıraladı. Bozkurt, "Süt ve et hayvancılığı, kanatlı eti üreten tarımsal işletmeler, yumurta üreten tarımsal işletmeler, süt ve süt, kırmızı ve kanatlı et, su ürünleri, meyve ve sebze ürünlerinin işlenmesi, pazarlanması desteklenecek sektörler arasında yer alıyor. Tarımsal işletmeler için hibe desteğimiz yüzde 50 ile 70 arasında, balıkçılığa yönelik yüzde 40-50 arasında olacak. Yatırımlar kapsamında inşaat işleri, makine-ekipman alımı, hizmet alımı ve görünürlük harcamalarına hibe desteği verilecek. Tüm sektörlerde uygun harcamalar tüm vergilerden muaf olacak" dedi. 103 ana tedbirinde önceki çağrılarda olduğu gibi sektörle ilgili makine ekipmanlarına ek olarak frigorifik araçlar, süt toplama merkezleri için soğutma tanklı süt toplama araçları, süt işleme sektörü için süt tankerleri vb. araç alımlarının da desteklenmeye devam edeceğini vurgulayan Bozkurt, "Faydalanıcılar, uygun harcama olan araçlar için ÖTV ve KDV gibi vergileri ödemeyecek. Tarımsal işletmelerin fiziki varlıklarına yönelik yatırımlar için başvurular 15 Şubat 2021 saat 09.00'dan itibaren kabul edilmeye başlanacak. Online proje başvuru sistemi 16 Mart 2021'de saat 18:00'de kapatılacak. Başvuruların son teslim tarihi 19 Mart 2021'de saat 18.00'de olacak" dedi. Tarım ve balıkçılık ürünlerinin işlenmesi ve pazarlanması ile ilgili fiziki varlıklara yönelik yatırımlar için başvuruların 15 Şubat 2021'de saat 09:00'dan itibaren kabul edilmeye başlanacağını anlatan Bozkurt, "Online proje başvuru sistemi 23 Mart 2021'de saat 18:00'de kapatılacak. Başvuruların son teslim tarihi 26 Mart 2021'de saat 18.00 olacak. Başvurular hakkında detaylı bilgileri ve başvuru kurallarını içeren kurumumuzun resmi internet adresinden www.tkdk.gov.tr'den temin edilebilir.

ŞİMDİ YATIRIM ZAMANI

KDK Aydın İl Koordinatörü Mustafa Bozkurt, "Uygun harcamalar karşılığında sağlanacak olan Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti eş finansmanı ile oluşturulan IPARD Fonu'ndan Aydın'ın azami derecede faydalanabilmesi adına herkesin bilgilendirilmesi için yoğun çaba harcıyoruz. Sektördeki tüm yatırımcıların il koordinatörlüğümüze başvurması ve bu desteklerden faydalanması ilimiz ve bölgemiz ekonomisi açısından çok önemli" dedi.