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Memur ve emekli maaş farkları ne zaman yatacak? Emekli Ocak zamları ne zaman yatacak?

Enflasyon oranının belli olmasıyla beraber binlerce memur ve emeklinin maaşlarına yapılacak zam miktarı da kamuoyuna duyurulmuştu. Şimdi ise gözler 2021 emekli maaş farkları için ödeme tarihlerine çevrildi. Emeklilere yapılacak zam 8,36 olarak ifade edilirken enflasyon zammının ise yüzde 4.36 olduğu bildirildi. Buna göre; 2021 Memur ve ne zaman yatacak? İşte Emekli maaş farkları için duyurulan o tarih…

Giriş Tarihi: 13.1.2021 14:56 Son Güncelleme: 13.1.2021 14:57 ABONE OL
Memur ve emekli maaş farkları ne zaman yatacak? Emekli Ocak zamları ne zaman yatacak?

Milyonlarca emekli ve memur 7.36 oranında zamlanan maaşlarını Ocak ayında alırken toplu sözleşmeye göre geçmiş 6 aya ait enflasyon oranının farkı da maaşlara ekleneceği bildirildi. Bu kapsamda vatandaşlar emekli maaş farkları için ödeme tarihlerini merak ediyor. Peki, 2021 Memur ve emekli maaş farkı ne zaman yatacak? İşte detaylar…

EMEKLİ MAAŞ FARKLARI NE ZAMAN YATACAK?

Ocak zamlarını öğrenen vatandaşlar, zamlı aylıklarına kavuşmak için gün sayıyor. Gelen son dakika bilgisine göre; zamlı maaş ödemeleri ayın 18'inde SSK emeklileriyle başlayacak ve SSK emeklileri yüzde 8.36 artışın yansıtıldığı yeni aylıklarını 18-26 Ocak tarihleri arasında çekebilecek…

Bağ-Kur emeklilerine zamlı maaş ödemeleri de 25 Ocak'ta başlayıp, 28 Ocak'ta sona erecek. Ayrıca memur emeklilerine de fark ödemesi yapılacak. Yaklaşık 2 milyon memur emeklisinin Ocak maaşları, zam oranının belirlenmesi için 4 Ocak'ta açıklanan veriler beklendiği için, artış yansıtılmadan ödendi.

Emekliler yüzde 7.33 zamla oluşan farklarını Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından duyurulacak tarihte maaş hesaplarında görecek.

Aylıklarını her ay alanlara 1, 3'er aylıklar halinde alanlardan Kasım- Aralık-Ocak dönemini alanlara 1, Aralık-Ocak-Şubat dönemini alanlara 2, Ocak-Şubat-Mart dönemini alanlara 3 aylık üzerinden zam farkı yatırılacak.

Örneğin; en düşük aylık 2 bin 814 liradan 3 bin 20 liraya çıktı.

Bu maaşı alan emekliye, ödemesi aylık yapılıyorsa 206 lira zam farkı yatırılacak.

3 aylık fark alacaklara en az 618 lira ödenecek.

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Memur ve emekli maaş farkları ne zaman yatacak? Emekli Ocak zamları ne zaman yatacak?
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