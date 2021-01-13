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SON DAKİKA: Altın fiyatlarında sürpriz hareketlilik! 13 Ocak 22 ayar bilezik, gram ve fiyatları bugün ne kadar, kaç para oldu?

Serbest piyasaların üçüncü işlem gününde son dakika hareketlilikleri yakından takip ediliyor. Gün içerisinde, canlı ve güncel altın fiyatları merak konusu oldu. fiyatı bugün 443 TL'den işlem görüyor. ONS ile beraber çeyrek, yarım, ata, cumhuriyet ve 22 ayar bilezik fiyatları da dalgalı bir grafik içerisinde ilerliyor. Peki, 13 Ocak 2021 çeyrek, yarım, ata ve gram altın fiyatları ne kadar, bugün kaç lira oldu? İşte, 13 Ocak güncel 22 ayar bilezik, gram, yarım, ata, cumhuriyet ve fiyatları son dakika...

Giriş Tarihi: 13.1.2021 11:36 Son Güncelleme: 13.1.2021 11:37 ABONE OL
SON DAKİKA: Altın fiyatlarında sürpriz hareketlilik! 13 Ocak 22 ayar bilezik, gram ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar, kaç para oldu?

Kapalıçarşı'dan canlı ve güncel altın fiyatları hareketlilikleri, serbest piyasaların üçüncü işlem gününde yakından izleniyor. Gram altının fiyatı bugün küçük bir düşüş ile 444 TL'den değer görüyor. Kovid-19 salgını nedeni ile altın fiyatları geçtiğimiz yılın sonlarına doğru tarihi bir yükseliş yaşamıştı. Bilindiği üzere, gram ve fiyatı geçtiğimiz haftalardan bu yana dalgalı bir grafik içerisindeydi. Fiyatlar canlı olarak değişiklik gösterdiği için güncel rakamları 'A Para Altın' sayfamızdan takip görebilirsiniz.

13 OCAK 2021 GRAM ALTIN FİYATI BUGÜN NE KADAR OLDU?

Bu yönde, 'Çeyrek, yarım, cumhuriyet ve fiyatı bugün ne kadar oldu?' sorusunun cevabı canlı olarak takip ediliyor. Altın fiyatı uzman yorumları ile beraber alış satış rakamlarının Ocak ayı sonlarına doğru nasıl bir seyir izleyeceği yatırımcılar ve almayı düşünenler için önemli bir konu olarak öne çıkıyor.

YARIM, ATA, CUMHURİYET VE ÇEYREK ALTIN FİYATI BUGÜN!

Haberimizden, 13 Ocak 2021 Çarşamba gününe ilişkin güncel, canlı ve bilgisini edinebilir, A Para sayfasından alış satış detayı ile güncel takip işleminizi yapabilirsiniz.

ATA ALTIN

  • Alış: 2.964,00
  • Satış: 2.987,00

CANLI ATA ALTINI TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

CUMHURİYET ALTIN

  • Alış: 2.945,00
  • Satış: 2.989,00

CANLI CUMHURİYET ALTINI TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

GRAM ALTIN

  • Alış: 443,50
  • Satış: 443,57

CANLI GRAM ALTIN TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

YARIM ALTIN

  • Alış: 1.442,00
  • Satış: 1.460,00

CANLI YARIM ALTIN TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

ÇEYREK ALTIN

  • Alış: 722,00
  • Satış: 730,00

CANLI ÇEYREK ALTIN TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

TAM ALTIN

  • Alış: 2.843,88
  • Satış: 2.900,12

CANLI TAM ALTIN TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

22 AYAR BİLEZİK

  • Alış: 401,54
  • Satış: 417,07

CANLI 22 AYAR BİLEZİK TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

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SON DAKİKA: Altın fiyatlarında sürpriz hareketlilik! 13 Ocak 22 ayar bilezik, gram ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar, kaç para oldu?
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