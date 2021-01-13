Son dakika haberleri | Bakan Pakdemirli açıkladı: Hamsi avı yasağı kademeli olarak 10+10 gün uzatılabilir

"KADEMELİ OLARAK UZATILABİLİR"

Bakan Pakdemirli, hamsilerin boylarının küçük olmasının temel nedenlerinden birinin çevresel ve iklimsel faktörler olduğuna dikkat çekti. Bakan Pakdemirli, süreci takip ediyoruz av yasağının kademeli olarak önce 10 gün eğer yetmezse bir 10 gün daha uzayabilir'' şeklinde konuştu.

BALON BALIĞI AVI GENİŞLİYOR

Tarım ve Orman Bakanlığı bir süre önce istilacı tür olan balon balığını avlayana kuyruk başına 5 lira destek vermeye başladı. Bakan Pakdemirli, bir ayda 50 bine yakın balon balığı avlandığını ifade etti, ödenen desteğin ise 230 bin lira olduğunu açıkladı. Tüm balon balıklarının gelişiminin önlenmesinin mümkün olmadığını ifade eden Bakan Pakdemirli, "Uygulama başarılı oldu. Özellikle 50 bin civarında en zehirli ve tehlikeli üstelik anaç olan bireylerin toplanması sağlanmış oldu. Bu avlanma diğer balıkların yaşamasına imkân sağladı" değerlendirmesinde bulundu.