Son dakika haberleri | Bakan Pakdemirli açıkladı: Hamsi avı yasağı kademeli olarak 10+10 gün uzatılabilir

Son dakika haberi... Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, istilacı türler arasında yer alan balon balığında kuyruk başına verilen 5 liralık ödül kapsamında bir ayda 50 bine yakın anaç balığın yakalanarak 230 bin lira ödeme yapıldığını söyledi. Bakan Pakdemirli, bu desteğin kapsamını genişleteceklerini belirterek, "Uygulama başarılı oldu küçük türünün yakalanması için de destek verilecek. Tüm Akdeniz'deki balon balıkları için uygulanacak" diye konuştu.
"HAMSİ AVINA YASAĞINA 10+10 GÜN"
Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, Başkan Yardımcısı Hazal Ateş'in de aralarında yer aldığı Ekonomi Muhabirleri Derneği yönetimi ile bir araya geldi. Bakan Pakdemirli, vatandaşları yakından ilgilendiren hamside av yasağı ve balon balığında desteğin kapsamının genişletilmesine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Bakanlık 8 Ocak'ta İstanbul Boğazı ve Karadeniz'de hamsi avcılığını durdurmuştu. Av yasağı 18 Ocak saat 00:00'da sona eriyor. Gerekçesi ise yasal avlanabilir boy uzunluğundan küçük hamsilerin oranındaki artış ve bu nedenle de et verimlerinin düşük olması ile balığın biyolojik yapısına uygun olmayan avcılık.
"KADEMELİ OLARAK UZATILABİLİR"
Bakan Pakdemirli, hamsilerin boylarının küçük olmasının temel nedenlerinden birinin çevresel ve iklimsel faktörler olduğuna dikkat çekti. Bakan Pakdemirli, süreci takip ediyoruz av yasağının kademeli olarak önce 10 gün eğer yetmezse bir 10 gün daha uzayabilir'' şeklinde konuştu.
BALON BALIĞI AVI GENİŞLİYOR
Tarım ve Orman Bakanlığı bir süre önce istilacı tür olan balon balığını avlayana kuyruk başına 5 lira destek vermeye başladı. Bakan Pakdemirli, bir ayda 50 bine yakın balon balığı avlandığını ifade etti, ödenen desteğin ise 230 bin lira olduğunu açıkladı. Tüm balon balıklarının gelişiminin önlenmesinin mümkün olmadığını ifade eden Bakan Pakdemirli, "Uygulama başarılı oldu. Özellikle 50 bin civarında en zehirli ve tehlikeli üstelik anaç olan bireylerin toplanması sağlanmış oldu. Bu avlanma diğer balıkların yaşamasına imkân sağladı" değerlendirmesinde bulundu.
KUYRUK BAŞINA 5 TL DESTEĞİN KAPSAMI GENİŞLİYOR
Bakan Pakdemirli, balon balığı ile ilgili destek kapsamının arttırılması ve diğer türleri kapsayacak şekilde planlanmasının gündemde olduğunu belirtti. Pakdemirli, 9 tür balon balığı olduğunu belirterek, "İlk av desteği anaç balon balıkları içindi, şimdi ise diğer küçük türdeki balon balıklarını avlayana destek verilecek" ifadelerini kullandı.