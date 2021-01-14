1000 TL sosyal yardım başvuru sonuçları sorgula: E devlet ile 1000 TL sosyal yardım desteği başvurusu nasıl yapılır?

Devlet tarafından gerçekleştirilen 1000 TL sosyal yardım başvuruları yoğun ilgi görüyor. Daha önce birinci ve ikinci faz ödemeleri tamamlanan yardım parasının ardından, üçüncü faz dönemi de başvurularını sürdürüyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nca yürütülen destek projesi ödemeleri için belirtilen şartları taşıyan vatandaşlar E Devlet başvuru ekranı üzerinden işlemlerini gerçekleştiriyor. Peki 1000 TL sosyal yardım başvuru sonuçları sorgulama nasıl yapılır? E devlet ile 1000 TL sosyal yardım desteği başvurusu nasıl yapılır?

1000 TL SOSYAL YARDIM DESTEĞİ ÖDEMELERİ!

1000 TL sosyal yardım başvuruları son günlerde vatandaşın gündeminden düşmüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan 1000 TL sosyal yardım ödemeleriyle ilgili "Toplam sayısı 1 milyon 239 bin 438 kişiyi bulan kesime, 3 ay süreyle ayda 1000 lira destek ödemesi yapacağız" demişti. 1000 TL sosyal yardım parası başvuru aşaması ve başvuru sonucu sorgulama işlemi e-Devlet üzerinden gerçekleştiriliyor…