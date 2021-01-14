Borsa saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? 2021 Borsa açılış ve kapanış saatleri!

Borsa ne zaman açılıyor ve ne zaman kapanıyor sorusu, özellikle iş sahasını ve ekonomiyi yakından ilgilendiriyor. BİST'te işlem yapan vatandaşlar tarafından merak edilen Borsa İstanbul çalışma saatleri rehberi hazırlayarak borsa açılış ve kapanış saatlerini paylaştık. Piyasalar kaçta açılıyor ve kapanıyor sorusuna yanıt arayan yatırımcılar, Borsa İstanbul işlem saatlerine göre hareket etmek durumunda. Borsa işlemlerinin sürdürülmesi için bu soruların yanıtları hakkında bilgi sahibi olmak gerekiyor. Piyasaları yakından takip eden pek çok kişi tarafından araştırılan bu sorulara ilişkin merak edilenleri bir araya getirdik. İşte borsa çalışma saatleri 2021....

BİST İŞLEM SAATLERİ

Borsa İstanbul'da gerçekleştirilecek alım-satım ve diğer tüm borsa işlemlerinin gerçekleştirilmesi mümkün olan saat aralığı birçok vatandaş tarafından merak ediliyor. İşte piyasa takibini sürdüren vatandaşlar tarafından araştırılan BİST işlem saatleri hakkında detaylar.

Borsa kaçta açılıyor kaçta kapanıyor?

Piyasalarda işlem yapmak isteyen vatandaşlar için borsa açılış ve kapanış saatleri şu şekilde:

Borsa İstanbul'da gerçekleştirilecek olan işlemlerin sabah 9:40 ila akşam saat 18:10 arasında gerçekleştirilmesi gerekiyor.

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