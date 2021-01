İstanbul Havalimanı “Dünyanın En iyi Havalimanları” anketinde aday gösterildi

İstanbul Havalimanı, Travel and Leisure dergisinin düzenlediği "The Top 10 International Airports" – "Dünyanın En İyi 10 Uluslararası Havalimanı" anketinde uluslararası havalimanları ile yarışıyor.

Amerika Birleşik Devletleri, New York merkezli, dünyaca ünlü Travel and Leisure dergisinin her yıl düzenlediği "World's Best Awards 2021" anketine bu yıl İstanbul Havalimanı da "The Top 10 International Airports" – "Dünyanın En İyi 10 Uluslararası Havalimanı" kategorisi ile dahil oluyor.

Okuyucu oylarıyla belirlenecek ve 11 Ocak 2021 Pazartesi günü başlayan anket 10 Mayıs 2021'e kadar devam etmesi bekleniyor.

Sonuçların Eylül 2021'de, Travel+Leisure dergisinin web sitesinde yayınlanması planlanıyor.

Travel and Leisure dergisinin "World's Best Awards 2021" kapsamında "The Top 10 International Airports" – "Dünyanın En İyi 10 Uluslararası Havalimanı" kategorisinde oy vermek için https://wba.m-rr.com/home sitesini ziyaret ederek ilgili adımları takip etmek gerekiyor.

Online olarak düzenlenen ankette katılımcılar seyahat ettikleri şehirleri ve o şehirlerde bulunan havalimanlarını seçtikten sonra değerlendirmelerini yapabiliyor.

SALGIN SONRASI İLK KEZ DÜZENLENİYOR

Kovid-19 salgını sonrası ilk kez düzenlenen olan "Dünyanın En İyi 10 Uluslararası Havalimanı" anketinde pandemi süresince uluslararası birçok sertifikaya layık görülen İstanbul Havalimanı uluslararası önemli havalimanları ile yarışıyor.

Uluslararası arenada Avrupa Birliği Havacılık Emniyeti Ajansı'nın (EASA) yayınladığı "Kovid-19 Havacılık Sağlık Emniyeti Protokolünü" imzalayan İstanbul Havalimanı, salgın sürecinde aldığı önlemleri tesciller şekilde Uluslararası Havalimanları Konseyi (ACI) tarafından verilen "Havalimanı Sağlık Akreditasyonu" sertifikasını tüm dünyada alan ilk havalimanı olmayı başardı.

DİJİTAL DÖNÜŞÜMDE AVRUPA'NIN EN İYİSİ

Uluslararası Havalimanları Konseyi (ACI) tarafından verilen 16. ACI Europe Ödülleri kapsamında, "Dijital Dönüşüm Ödülüne" de layık görülen İstanbul Havalimanı, dijital dönüşüm dalında Avrupa'nın En İyi Havalimanı unvanına kavuştu.

BEŞ YILDIZLI HAVALİMANI

Son olarak İstanbul Havalimanı, Uluslararası alanda öncü havacılık kuruluşlarından Skytrax'in değerlendirmesine göre "5 Yıldızlı Havalimanı" ve "5 Yıldızlı Kovid-19 Önlemli Havalimanı" ödüllerinin de sahibi oldu ve her iki ödülü aynı anda alan dünyadaki iki havalimanından biri olmayı başardı.

Travel and Leisure dergisi okurlarının görüşlerine göre belirlenen "Dünyanın En İyi 10 Uluslararası Havalimanı" kategorisinde erişim, check-in, güvenlik, yeme-içme alanları, alışveriş ve tasarım açısından değerlendirmeler yapılıyor.