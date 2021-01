İstanbul Havalimanı "Dünyanın en iyi havalimanları" anketine aday gösterildi

İGA Havalimanı İşletmesi AŞ'den yapılan açıklamaya göre, ABD New York merkezli derginin her yıl düzenlediği "World's Best Awards 2021" anketine bu yıl İstanbul Havalimanı, "Dünyanın En İyi 10 Uluslararası Havalimanı" kategorisi ile dahil oldu. Okuyucuların oy kullandığı ve 11 Ocak'ta başlayan anketin, 10 Mayıs'a kadar devam etmesi bekleniyor. Sonuçların eylül ayında derginin internet sitesinde yayınlanması planlanıyor.

Oy verilmesi için "https://wba.m-rr.com/home" sitesini ziyaret ederek ilgili adımları takip etmek gerekiyor. Çevrim içi düzenlenen ankette katılımcılar seyahat ettikleri şehirleri ve o şehirlerde bulunan havalimanlarını seçtikten sonra değerlendirmelerini yapabiliyor.