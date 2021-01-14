Kısa çalışma ödeneği ödeme tarihleri Bakan Zehra Zümrüt Selçuk tarafından geçtiğimiz günlerde gelen son dakika haberiyle duyurulmuştu. Salgın boyunca işçi ve işverenlerin ekonomik açıdan negatif etkilerini azaltmaya yönelik birçok farklı ödenek sağlanırken bu ödenek her ay başında gerçekleşiyor. Ödenekten faydalanan milyonlarca vatandaş o tarihleri sorgulamaya başladı. Peki Kısa çalışma ödeneği yattı mı, ne zaman yatacak? Kısa çalışma ödeneği başvurusu nasıl yapılır?

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ NE ZAMAN YATACAK?

Ocak ayının ortasında Kısa çalışma ödeneği ile ilgili son gelişmeler merak ediliyor. Kısa çalışma ödeneği başvurularının e-Devlet üzerinden online olarak gerçekleştiriliyor. Kısa çalışma başvuru süresi 31 Ocak 2021'e, kısa çalışma ödeneği ise 28 Şubat 2021'e kadar uzatıldı…