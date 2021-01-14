Kısa çalışma ödeneği ödeme tarihleri Bakan Zehra Zümrüt Selçuk tarafından geçtiğimiz günlerde gelen son dakika haberiyle duyurulmuştu. Salgın boyunca işçi ve işverenlerin ekonomik açıdan negatif etkilerini azaltmaya yönelik birçok farklı ödenek sağlanırken bu ödenek her ay başında gerçekleşiyor. Ödenekten faydalanan milyonlarca vatandaş o tarihleri sorgulamaya başladı. Peki Kısa çalışma ödeneği yattı mı, ne zaman yatacak? Kısa çalışma ödeneği başvurusu nasıl yapılır?
Ocak ayının ortasında Kısa çalışma ödeneği ile ilgili son gelişmeler merak ediliyor. Kısa çalışma ödeneği başvurularının e-Devlet üzerinden online olarak gerçekleştiriliyor. Kısa çalışma başvuru süresi 31 Ocak 2021'e, kısa çalışma ödeneği ise 28 Şubat 2021'e kadar uzatıldı…
Kısa çalışma başvuru süresi 31 Ocak 2021'e, kısa çalışma ödeneği ise 28 Şubat 2021'e kadar uzatıldı.
Kısa çalışma başvurularının e-Devlet üzerinden 31 Ocak 2021 tarihine kadar yapılabileceğini duyuran Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 1 Ocak 2021 tarihinden sonra yapılacak başvurular için kısa çalışma ödeneği başlama tarihinin 1 Ocak 2021 tarihi veya sonrası olarak bildirilebileceğini belirtti.
Bakan Selçuk açıklamasında daha önce ödenekten yararlanan işyerlerinin durumuna da değindi. 31 Aralık tarihine kadar koronavirüs nedeniyle zorlayıcı sebep kaynaklı kısa çalışma başvurusunda bulunan işyerlerinin ilave işçileri için de Kısa Çalışma Ödeneği talebinde bulunabileceğini belirten Selçuk; "Bu işyerlerimiz daha önce kısa çalışma uygulamasından yararlanmayan işçilerini de bildirerek başvuru yapabilecek" diye konuştu.
Selçuk ayrıca, kısa çalışma ödeneği olarak ödenen sürelerin işçilerin işsizlik ödeneklerinden mahsup edilmeyeceğini de hatırlattı.
Kısa Çalışma Ödeneği nedir araştıranlar için Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) kısa çalışma ödeneğini şu şekilde tanımlıyor:
Genel ekonomik, sektörel, bölgesel kriz veya zorlayıcı sebeplerle işyerindeki haftalık çalışma sürelerinin geçici olarak en az üçte bir oranında azaltılması veya süreklilik koşulu aranmaksızın işyerinde faaliyetin tamamen veya kısmen en az dört hafta süreyle durdurulması hallerinde, işyerinde üç ayı aşmamak üzere sigortalılara çalışamadıkları dönem için gelir desteği sağlayan bir uygulama.