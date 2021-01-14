Kredi faiz oranları SON DAKİKA: Ziraat Bankası, Halkbank, İş Bankası güncel kredi faiz oranları 14 Ocak ne kadar?

Kredi faiz oranları ile ilgili son dakika haberleri ihtiyaç sahibi vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Merkez Bankası faiz kararını açıklamasının ardından bankalar da kredi faiz oranlarını güncelledi. Peki, bankaların kredi faiz oranları ne kadar? İşte 14 Ocak Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank kredi faiz oranları…

KREDİ FAİZ ORANLARI 14 OCAK 2021

Bankaların 14 Ocak Çarşamba tarihli kredi faiz oranlarına haberimizden ulaşabilirsiniz...