Sanayi üretimini en çok artıran ülke olduk

Sanayi üretimi kasımda aylık yüzde 1.3, yıllık yüzde 11 artış gösterdi. Bu, Mart 2018 sonrası en yüksek artış seviyesi oldu. Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, kasımda madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 4.6, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 11.6 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 7.5 arttı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, kasım ayına ilişkin sanayi üretimi verilerini değerlendirdi. Yaşanan tüm zorluklara rağmen sanayi üretiminin yıllık yüzde 11, aylık ise yüzde 1,3 artışla, piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleştiğini belirten Varank, "Kasım döneminde sanayi üretimini en çok artıran ülkelerden biri olduk. Hedefimiz bu seyri 2021'de de sürdürebilmek" dedi.