Son dakika: Yüz binlerce vatandaşa ödenen ücrete zam

Son dakika haberi: Hükümet işçi ve işvereni koruma adımlarını sürdürüyor. Toplam 2.3 milyon vatandaşın yararlandığı, ücretsiz izne çıkarılanlara ödenen nakdi ücret desteği yüzde 21.56 artarak bin 422 TL'ye çıktı. Cumhurbaşkanı kararıyla istihdama dönüş ve artı istihdam teşviklerinin tutarı da bin 610 lira oldu. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, artışın bu ay itibarıyla geçerli olduğunu belirterek, istihdama dönüş teşviki ve 1 Ocak 2019- 17 Nisan 2020 tarihleri arasındaki dönemde en az sigortalı çalıştırılan aydaki çalışan sayısına ilave olarak istihdam edilecek sigortalıların fiilen çalıştırılmaları halinde sağlanan artı istihdam teşvikine de aynı şekilde artış sağlanacağını belirtti.

Ocakta engelliler, devlet korumasından yararlanmış gençler, şehit yakını ve gazilerin ataması da yapılacak. Atama yapılacak 2.140 kadro için engellilerin tercih işlemleri dün başladı.

Ayrıca birçok vatandaşa kış aylarında yapılacak olan diğer bir kalem destek de sürecek. İşte alınan kararlar ve 2021 yılında da zamlanarak devam edecek olan devlet destekleri.