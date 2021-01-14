Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri THY uçuş trafiğiyle Avrupa'nın zirvesinde yer aldı

uçuş trafiğiyle 'nın zirvesinde yer aldı

(), 543 uçuşla 13 Ocak Çarşamba günü 'da en çok uçuş gerçekleştiren havayolu şirketi oldu.

Giriş Tarihi: 14.1.2021 19:15 Son Güncelleme: 14.1.2021 19:21 ABONE OL
THY uçuş trafiğiyle Avrupa'nın zirvesinde yer aldı

Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyeti Teşkilatı (EUROCONTROL)'un yayınladığı verilere göre, bayrak taşıyıcı havayolu şirketi Türk Hava Yolları, dün 543 uçuşla Avrupa'nın zirvesinde yer aldı.

THY Genel Müdürü Bilal Ekşi de Twitter'den yaptığı paylaşımda, "Sizin için uçuyoruz. Zaman zor zaman. Fakat Avrupa'da hala en fazla seferi biz yapıyoruz. Dünyada en fazla ülkeye (102) hala biz uçuyoruz. TMM+Aşı ile inşallah 2021'de THY yine yüksekten uçmaya devam edecektir." ifadelerine yer verdi.

THY, yurtdışı seferlerinde % 40 indirimle uçuracak

piyasalar
ARKADAŞINA GÖNDER
THY uçuş trafiğiyle Avrupa'nın zirvesinde yer aldı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA