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’un istihdam etkisi 1.1 milyon kişiye ulaştı

Giriş Tarihi: 14.1.2021 ABONE OL
Trendyol’un istihdam etkisi 1.1 milyon kişiye ulaştı
E-Ticaret platformu Trendyol, 10. yılında Türkiye ekonomisine etkilerini içeren bir araştırmanın sonuçlarını açıkladı. Trendyol Kurucusu ve CEO'su Demet Mutlu, "2020'de 98 bin işletme ve 1.1 milyon bireysel satıcı Trendyol'da 347 milyon adet ürün sattı. Satıcılarımız Trendyol siparişlerini karşılamak için 360 bin kişiyi istihdam ediyor. Buradaki satışlar ürün imalatı, kargo dağıtımı, paketleme, müşteri hizmetleri ve dijital pazarlama gibi birçok sektörü harekete geçiriyor. Bu yolla 708 bin kişilik dolaylı istihdam sağlanıyor. Ekonomiye toplam 1.1 milyon kişilik ek istihdam katkısı yaptık" dedi.
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Trendyol’un istihdam etkisi 1.1 milyon kişiye ulaştı
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