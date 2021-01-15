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‘Bankalar büyümeye destek değil köstek’

Giriş Tarihi: 15.1.2021 ABONE OL
‘Bankalar büyümeye destek değil köstek’
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, son dönemde bankaların uyguladığı yüksek kredi faizlerinin üretimin ve yatırımın önündeki en önemli engellerden biri haline geldiğini belirterek, "Bankalar, kredi faizlerini maliyetlerindeki artışın çok üzerinde yükselterek, büyümeye destek değil, köstek oluyorlar. Faizleri kolayca artırma alışkanlarına son vermeliler" dedi. Reel sektörün üzerindeki finansman yükünün azaltılması gerektiğini bildiren Hisarcıklıoğlu, "Kredi faizlerinin geldiği seviye, dünya genelindeki düşük faiz ortamına uymamaktadır ve girişimcilerimizin küresel rekabette ayakta kalmalarına engel oluşturmaktadır" değerlendirmesinde bulundu. Hisarcıklıoğlu, şunları ifade etti: "Kredi faizleri konusunda bankalardan daha sorumlu bir yaklaşım bekliyoruz. Zamanında faiz indiriminde zorluk çıkaran bankalar, iş faiz artırımına geldiğinde gayet hızlı hareket edebiliyorlar. Bankalar, kredi faizlerini, maliyetlerindeki artışın çok üzerinde yükseltmemeli."
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‘Bankalar büyümeye destek değil köstek’
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