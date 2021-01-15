BİP’i 10 milyon kişi indirdi

Whatsapp'ın Türkiye'de kullanıcılara yönelik veri izni dayatmasının ardından yerli uygulamalara olan ilgi artarken, Turkcell'in uygulaması BİP de yoğun ilgi görmeye devam ediyor. BİP İletişim Teknolojileri ve Dijital Servisler A.Ş. Genel Müdürü Burak Akıncı, Türk mühendisler tarafından geliştirilen BİP'e 6 günde 10 milyon kişinin katıldığını, BİP'te verileri kesinlikle üçüncü taraflarla paylaşmadıklarını açıkladı. Akıncı, "BİP'in teknolojisinde bir mesaj, mesajı göndermek istediğiniz kişinin telefonuna gönderilirken şifreli bir şekilde taşınıyor ve Turkcell sistemlerinde bu mesajla ilgili herhangi bir iz kalmıyor" dedi.