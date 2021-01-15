Bitcoin’deki yükseliş ekran kartı satışlarını uçurdu

KRIPTO para birimlerinin en yüksek hacimlisi olan Bitcoin'de yaşanan yükseliş ekran kartı satışlarını da uçurdu. İncehesap.com verileri, Eylül - Aralık 2020 döneminde satılan ekran kartı sayısında, bir önceki yılın aynı dönemine oranla 3 kata yakın bir artış yaşandığını gösteriyor. Herhangi bir merkez bankası ve resmi kuruluş ile ilişiği olmayan elektronik para birimi olan Bitcoin, yatırım aracı olarak kullanılmaya devam ediyor. İşlemleri güvence altına almak için şifreleme mantığıyla çalışan dijital bir varlık olan kripto paralar son dönemde daha da çok tercih edilmeye başlandı.Dijital dünya içerisinde belirli protokollere bağlı olarak hareket eden programları kullanıcıların bilgisayarlarında çalıştırmalarını ifade eden dijital para madenciliğinin olmazsa olmazlarının başında ekran kartları geliyor. Ekran kartı performansının büyük bir önem taşıdığı veri madenciliğinin öne çıktığı bu dönemde yüksek performansa sahip olan kartlar hızlı bir şekilde tükeniyor. Veriler, ekran kartı satışlarının eylülde 2.9, ekimde, 2.6, kasımda 2.8 ve aralıkta 3 kat arttığını ortaya koyuyor.Gaming hazır sistemlerden profesyonel oyuncu ekipmanlarına kadar çok geniş bir yelpazede binlerce teknoloji ürününü müşterilerine sunan İncehesap.com tarafından açıklanan veriler, Eylül - Aralık 2020 dönemini, Eylül - Aralık 2019 ile kıyasladığımızda, ekran kartı sayfalarını ziyaret eden kullanıcıların sayısının 3.1 kat arttığını gösteriyor. İncehesap. com Kurucu Ortağı Nurettin Erzen, "Benzerine 2017 yılının son aylarında rastladığımız Bitcoin ve bitcoin madenciliği furyası geçtiğimiz yılın ekim ayı ile birlikte tekrar gündeme geldi. Bu hareketlenmenin yaşanmasında tabi ki dijital para birimlerinin fiyatlarında yaşanan ciddi artışın önemli bir etkisi oldu. Bir süredir Bitcoin madenciliğinde büyük önem taşıyan yüksek performansa sahip ekran kartlarına olan ilgiyi yakından takip ediyoruz. Pandemi, kasım ayı kampanyaları ve son olarak Bitcoin furyası, piyasadaki ekran kartı taleplerinin arzın çok daha üzerine çıkmasına neden oldu. Önümüzdeki dönemde de ekran kartlarına olan ilginin artmaya devam edeceğini öngörüyoruz" diyor.