EBRD’nin en büyük yatırımı Türkiye’ye

AVRUPA İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD), geçen yıl 1.7 milyar euro ile ülkeler arasında en fazla yatırımı Türkiye'ye yaptı. EBRD'den yapılan açıklamada, faaliyet gösterilen ülkelerin tamamında geçen yıl 411 projeye toplam 11 milyar euroluk yatırım yapıldığı, Türkiye'nin, en fazla yatırım yapılan ülke olduğu vurgulandı. EBRD Türkiye Direktörü Arvid Tuerkner, "Türkiye'de temel tıbbi ekipmanların satın alınması için acil finansman sağladık ve özel sektör operasyonlarının aksamaması için yardımcı olduk" dedi.