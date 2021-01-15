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: Büyüme hızlanacak

Giriş Tarihi: 15.1.2021 ABONE OL
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings Direktörü Douglas Winslow, aşılamaların yapılması ve kısıtlamaların azaltılmasıyla birlikte Türkiye ekonomisinin özellikle yılın ikinci yarısından sonra hız kazanacağını, büyümenin 2021'de yüzde 3.5 seviyesinde olmasının beklendiğini belirtti. Winslow, "2020 yılının ilk 11 ayında GSYH'nin yüzde 5.2'si seviyesinde olan cari açığın 2021 yılında yüzde 3.5, 2021 yılında ise yüzde 2.4'e gerilemesini bekliyoruz" ifadelerini kullandı. Winslow, enflasyonun 2021'de yüzde 10.5, 2022'de ise yüzde 9.5 olmasının beklendiğini söyledi.
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Fitch: Büyüme hızlanacak
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