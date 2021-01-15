Kuraklık geri dönüşümü hızlandırdı

Küresel ısınmanın etkisiyle artan, yağışların azalmasıyla iyice kendini hissettirmeye başlayan kuraklık geri dönüşümü canlandırdı. Özellikle üretim aşamalarında çok su harcanan tekstilde son dönemin en önemli konusu geri dönüşüm oldu. Öyle ki, 3 adet pamuklu tişörtün üretimine 10 bin tondan fazla su harcanıyor. Hal böyle olunca şirketlerin geri dönüşüm talebi artıyor. Türkiye'de tekstil geri dönüşümünün yüzde 72'i Uşak'ta yapılıyor. Üretici firmalar şu anda yoğun talebe yetişemiyor. Geçen yıla göre talep yüzde 35 artmış durumda. Geri dönüşüm sektörü yoğun talep karşısında kapasite artışına bile gitti.Uşak Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Selim Kandemir, geri dönüşüm sektörünün tarlasız pamuk ürettiğini söyledi. Tekstil geri dönüşümünde pamuğun su izini araştırdıklarını aktaran Kandemir, "Dünya üzerinde yapılan araştırmalara göre 1 kilo pamuklu tekstil ürünü için 10 bin litre su gerekiyor. Yani 10 bin lire su sadece 2 kot ya da 4 tişört için kullanılıyor. Tekstil geri dönüşümü sektörü ise 2020'de yaptığı üretimle 6.7 milyar metreküp suyun kullanımını engelleyerek önemli bir su tasarrufu sağladı. Bu tasarruf Türkiye'nin kullandığı suyun yüzde 12.46'sına denk geliyor" dedi. Kaynakların tekrar kullanılması arttıkça sektörün tüm dünyada yükselen bir imajı oluştuğunu anlatan Kandemir, "Bu trend, 2018'de yapılan G20 zirvesinde Nike, Adidas, H&M, Zara, Gucci gibi 32 global markanın deklarasyonuyla zirve noktasına çıktı. Bu deklarasyonla global markalar ürünlerini, artan oranlarda ve kademeli olarak geri dönüştürülmüş ürün ile yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanarak üreteceklerini taahhüt etti. Bu markalar, çevre etkileri nedeniyle geri dönüşüme önem vermenin yanı sıra, tekstil geri dönüşümü ürünlerinin neredeyse yarı yarıya olan fiyat avantajından da faydalanıyor" diye konuştu. Kandemir, geri dönüşüm sektöründeki üretimin yüzde 72'isinin Uşak'ta sağlandığını, 200'den fazla üreticinin olduğunu, bunların ilave yatırım yaptığını söyledi.KULLANILMAMIŞ tekstil kırpıntılarının yeniden elyafa dönüştürülerek sektöre hammadde olarak sunulduğunu anlatan Kandemir, şunları anlattı: "Türkiye pamuk açısından ithalatçı bir ülke durumunda. TÜİK verilerine göre 1.5 milyar dolar karşılığında 935 bin ton pamuk lifi ithal edildi. Tekstil geri dönüşüm sektörü ise 673 bin ton lifi geri dönüştürdü. Ülke, yıllık ilave 1.1 milyar dolarlık pamuk ithalat yükünden kurtarıldı."UŞAK'TA tekstil artıklarından iplik ve kumaş üreten HAKSA Tekstil'in Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Sağıroğlu, "Pandemide ticaretin bir miktar daralmasına rağmen 2020'de talep 2019 yılına göre yüzde 35 arttı. Özellikle ABD ve Avrupa'dan yüksek ilgi var" dedi. 2020'de fabrikalarında yüzde 40'lık kapasite artırımı yatırımı yaptıklarını anlatan Kandemir, "Aylık ortalama 900 ton iplik, 400 ton da kumaş üretiyoruz. 2022'de de dönüştürülmüş kumaş üretimi için yeni fabrika kurmayı planlıyoruz" ifadelerini kullandı.GAZIANTEP'TE yer alan Gama İplik'in CEO'su Zafer Kaplan, konfeksiyon atıklarını dönüştürdüklerini belirterek, "Günde 200 ton geri dönüştürülmüş iplik üretiyoruz. Talebe yetişemiyoruz. Zara, H&M, Adidas gibi global markalardan çok yoğun talep var. Avrupa'nın lider, dünyanın ise 5'inci büyük pet şişe dönüşüm tesisi yatırımı yaptık. 100 milyon dolarlık fabrikamızı mayısta açacağız. Pet şişe atıklarından günde 300 ton polyester elyaf üreteceğiz" dedi.