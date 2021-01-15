OECD: Türkiye 2020’yi pozitif kapatacak

GEÇEN yılın üçüncü çeyreğinde en hızlı büyüyen ülke olan Türkiye'nin performansı, uluslararası kuruluşlara tahminlerini revize ettiriyor. Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD), 2020 daralma beklentisini yüzde 1.3'ten 0.2'ye revize etti. Ancak araştırmanın hazırlandığı dönemden sonra oluşan gelişmeler dikkate alınarak Türkiye'nin yılı pozitif büyümeyle kapatacağı belirtildi. OECD Ekonomik Ülke Çalışmaları Direktörü Alvaro Pereira, Türkiye'nin girişimcilik açısından iyi bir altyapıya sahip olduğunu söyledi.