Rekabet Kurulu’ndan Erdemir’e onay

OYAK Maden Metalürji şirketlerinden Erdemir, nitelikli manyezit cevher sektörünün dünyada en büyük maden işletmecisi, refrakter sektörünün Türkiye pazar lideri Kümaş Manyezit'i satın alma anlaşması Rekabet Kurulu tarafından onaylandı. Kümaş Manyezit Sanayi A.Ş. hisselerinin devrinin, diğer yasal izin ve onayların alınmasının ardından gerçekleşmesi planlanmakta.

Kümaş, dünya kriptokristal manyezit cevherinin yaklaşık yüzde 20'sine tek başına sahip ve alanında dünyada ilk 10'da yer alıyor. Erdemir, bu satın alma dikey entegrasyonu sağlayarak, maliyet kontrolü ve verimlilik elde edecek.