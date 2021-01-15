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: 2021 ne kadar? Bankaların güncel ihtiyaç-taşıt-konut kredisi faiz oranları

ile ilgili haberleri milyonlarca vatandaş tarafından yakından takip ediliyor. Corona virüs ekonomik anlamda zorlukları da beraberinde getirdi. Bu durum bankaların kredi paketlerine olan ihtiyacı arttırdı. İhtiyaç sahibi vatandaşlar bankalara gitmeden önce kredi faiz oranları hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Peki, bankaların kredi faiz oranları ne kadar? İşte 15 Ocak Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank kredi faiz oranları…

Giriş Tarihi: 15.1.2021 13:14 ABONE OL
SON DAKİKA: 2021 Kredi faiz oranları ne kadar? Bankaların güncel ihtiyaç-taşıt-konut kredisi faiz oranları

Kredi faiz oranları ile ilgili son dakika haberleri ihtiyaç sahibi vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Merkez Bankası faiz kararını açıklamasının ardından bankalar da kredi faiz oranlarını güncelledi. Peki, bankaların kredi faiz oranları ne kadar? İşte 14 Ocak Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank kredi faiz oranları…

KREDİ FAİZ ORANLARI 15 OCAK 2021

Bankaların 15 Ocak Perşembe tarihli kredi faiz oranlarına haberimizden ulaşabilirsiniz...

ZİRAAT BANKASI FAİZ ORANLARI:

Tüketici kredisi: 1.75

Taşıt kredisi: 1.75

Konut kredisi: 1.65

HALKBANK FAİZ ORANLARI:

İhtiyaç kredisi: 1.75

Taşıt kredisi: 1.75

Konut kredisi: 1.50

AKBANK FAİZ ORANLARI

Direkt kredi: 2.09

İhtiyaç kredisi: 1.98

Taşıt kredisi: 1.51

Konut kredisi: 1.41

İŞ BANKASI FAİZ ORANLARI:

İhtiyaç kredisi: 1.50

Taşıt kredisi: 1.55

Ev kredisi: 1.40

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SON DAKİKA: 2021 Kredi faiz oranları ne kadar? Bankaların güncel ihtiyaç-taşıt-konut kredisi faiz oranları
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