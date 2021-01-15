TANAP, Karadeniz gazını Türkiye’ye getirmeye aday

TRANS Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı Projesi (TANAP) Genel Müdürü Saltuk Düzyol, projenin planlandığı şekilde tam zamanında ve ilk tahmini yatırım maliyetinden yüzde 45 tasarrufla tamamlandığını söyleyerek, "TANAP'ın taşıma gelirinin tam kapasiteye ulaşacağı 2022'de, yıllık 1.5 milyar doların üzerinde bir gelir elde edeceğimizi söyleyebilirim" dedi. Online basın toplantısında konuşan Düzyol, "31 Aralık 2020 itibarıyla Avrupa'ya gaz akışının başladığı projemizde ilk gün için TAP üzerinden Avrupa'ya 10. milyon metreküp gaz taşındı" diye konuştu. Düzyol, Türkiye'nin Karadeniz'de keşfettiği 405 milyar metreküplük doğalgazı karaya taşıyacak yatırımı yapabileceklerini belirterek, "O açılacak olan kuyulardan anakaraya boru hattı yatırımları ile ilgili henüz bize bir talep olmadı. Talep edilirse olabilir, bu yatırımları biz gerçekleştirebiliriz" dedi.