Pandemiye rağmen Bursa’da yatırım hız kesmiyor

Bursa'nın istihdam ve ihracat merkezi olan Organize Sanayi Bölgelerinde pandemiye rağmen yatırımlar tüm hızıyla sürüyor. Kentteki birçok OSB'de olduğu gibi, kentin batıya açılan kapısı konumundaki Mustafakemalpaşa Organize Sanayi Bölgesinde de 15 yeni yatırımın inşaat çalışmaları devam ediyor.



Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na ilk müracaat dilekçesi 1989 yılında verilen, 90'lı yıllarla birlikte yer seçimi, kamulaştırma ve altyapı çalışmalarının tamamlanmasının ardından yatırımcıların hizmetine sunulan Mustafakemalpaşa OSB, pandemi yılında da büyümeye devam etti. 400 hektarlık alanda Bin 200 çalışanı ile hizmet veren ve 62 adet parselde bugün itibariyle 33 firmanın faaliyet gösterdiği OSB'de, makina, tekstil, gıda ve sağlık ürünleri gibi sektörlerde faaliyet sürdürmesi beklenen toplam 15 fabrikanın inşaatı da hızla yükseliyor.





ÇEVRE ÖNCELİKLİ SANAYİ



Mustafakemalpaşa OSB, yatırımcısına, sanayi tesislerinin daha verimli üretim yapabilmesi için ihtiyaç duyulan elektrik, doğalgaz, su, yol ve arıtma gibi hizmetleri en ucuz ve en kaliteli yöntemle sağlıyor. Düzenli bir çevre politikası oluşturarak Mustafakemalpaşa'daki sanayi yatırımlarına öncülük eden OSB'de 2021 yılında bölgedeki enerji kalitesinin arttırılması için elektrik enerjisi nakil hatlarının da yer altına alınması çalışmalarına başlandı. 24 saat kesintisiz hizmet veren 2 Bin metreküp/yıllık arıtma tesisinin faaliyete olduğu bölge için yeni yıl ile birlikte su deposu kalitesinin attırılarak iyileştirilmesi için bir 2 Bin metreküplük daha su deposu yatırımı planlandı. Türkiye'nin pandemi sürecini en az hasarla atlatmak için yoğun çaba sarf ettiği bugünlerde, her geçen gün gelişen Bursa'daki OSB'lere yatırımların 2021 yılında da devam etmesi, girişimcilerin Türkiye ekonomisine olan güveninin de bir gösterrgesi oldu.