Son dakika haberi: Bakan Yardımcısı Sayan duyurdu! Linkedin Türkiye'ye temsilci atayacak...

Son dakika haberi... Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, "Reklam yasağı uygulamasının Resmî Gazetede yayımlanmasına günler kala Linkedin de ülkemize temsilci atayacağını açıkladı. Sosyal ağ sağlayıcılarının temsilci bildirimleri bizi mutlu ediyor. Diğer sağlayıcılardan da aynı hassasiyeti bekliyoruz." dedi.