TMSF'den sıfırdan dev yatırım

T asarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nun (TMSF) yönetimindeki şirketler yüzde 64 büyürken dün de ilk sıfırdan yatırım olan Bellona-6 üretim tesisinin açılışı gerçekleştirildi. Fon yönetimindeki Erciyes Anadolu Holding şirketlerinden Bellona'nın 128 milyon liralık yatırımla hayata geçirdiği yeni üretim tesisinin açılışına TMSF Başkanı Muhiddin Gülal, Bellona Genel Müdürü Mustafa Karamemiş'in yanı sıra bölge milletvekilleri katıldı. Kayseri'de kurulan yatak ve sandalye fabrikasında ilk etapta 600 kişiye istihdam sağlanacak. TMSF Başkanı Gülal, 15 Temmuz'dan sonra fon kapsamında yönetilmeye başlayan 38 ilde 797 şirketin aktif büyüklüğünün 70 milyar TL'ye ulaştığını söyledi.Erciyes Anadolu Holding'in bugün dünden daha kuvvetli olduğunu belirten Gülal, "Üstelik tam da dediğimiz gibi, bu işleri yaparken değerlerine değer katıp, bırakın işçi çıkarmayı; istihdamı ciddi oranlarda arttırıyoruz. Böylece, dün terörün finansmanında kullanılan kaynaklar, bugün milletimizin hizmetine sunuluyor" dedi. Başkan Gülal, fonun 114 şirkette pay kayyumu, 104 gerçek kişinin mal varlıklarına da kayyum olarak atandığını anımsatarak "Bu şirketlerde toplam 40 bin 589 kişi istihdam ediliyor. Yönetimimizdeki şirketlerin, 2020 yılsonunda aktif büyüklükleri 70 milyar, öz kaynakları ise 30 milyar TL seviyesinde. Bu şirketlerin fona devredildiğinden bugüne aktif büyüklükleri yüzde 64, özkaynakları ise yüzde 63 oranında arttı. Şirketlerin sadece 2020 sonunda ciroları 35 milyar lira, dönem kârları ise 3.5 milyar lira olarak gerçekleşti" diye konuştu.Erciyes Anadolu Holding'in Türkiye'nin 500 büyük sanayi kuruluşu arasında 6 grup şirketi ile yer aldığını hatırlatan Gülal, şöyle devam etti: "Ağustos 2016'dan bu yana TMSF kayyumluğunda yönetilen holdingin 2018'de 9.8 milyar lira olan cirosu yüzde 15'lik artışla 2019'da 11.2 milyar liraya yükseldi. Net kârlılığı da yüzde 74 oranında arttı" dedi. Bellona Genel Müdürü Mustafa Karamemiş de, şirketin doğrudan 3 bin, dolaylı olarak ise 15 bin kişiye istihdam sağladığını söyledi.BELLONA-6 Üretim Tesisi 82 milyon TL'si bina inşası, 46 milyon TL'si makine-tesisat yatırımı olmak üzere 128 milyon liralık yatırımla faaliyete geçti. 50 bin metrekaresi kapalı olmak üzere toplam 75 bin metrekare alan üzerine kurulan tesis, yıllık 480 bin adet yatak ve 420 bin adet sandalye üretim kapasitesine sahip. Bellona-6 hali hazırdaki üretim kapasitesi ile 20 milyon 500 bin lira ciroya ulaşmışken, tam kapasiteye geçeceği haziranda ise aylık 40 milyon lira ciroya ulaşacak.YURT çapında 600'e yakın mağaza, 1.1 milyon metrekare teşhir alanları olduğunu söyleyen Bellona Genel Müdürü Mustafa Karamemiş, "Yurtdışında 5 kıta ve 40 ülkede varız. Avrupa ve ABD'de yapılanma ve yatırımlarımıza devam ediyoruz" diye konuştu.