Yoncalı Barajı Türkiye ekonomisine her yıl 155 milyon lira kazandıracak

AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu Üyesi ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık, Malatya'nın Arguvan ilçesinde 174 bin dekar araziyi su ile buluşturması beklenen Yoncalı Barajı'na bu yıl için 60 milyon lira ödenek ayrıldığını söyledi. Çalık, barajın tamamlanmasıyla milli ekonomiye yıllık 155 milyon lira gelir artışı sağlamasının hedeflendiğini belirtti.

Çalık, yaptığı açıklamada Arguvan'da yapımı devam eden Yoncalı Barajı'nın gövde dolgusunun tamamlandığını ve diğer çalışmaların devam ettiğini belirterek, barajın devreye girmesiyle birlikte Arguvan ovasındaki 174 bin 90 dekar sahanın sulu tarıma açılacağını söyledi.

Yoncalı Barajı'nın tamamlanmasıyla bölgenin tarımsal üretimi ve ekonomisinin canlanacağını ifade eden Milletvekili Öznur Çalık, "Yoncalı Barajında baraj inşaatı, isale tünel inşaatı ve sulama boru şebekelerinin döşenmesi şeklinde üç aşamalı çalışma devam etmektedir. Baraj inşaatında gövde dolgusu ve dolu savak imalatları tamamlanmış olup, 9 bin 40 metre isale tünel inşaatı ise kazı çalışmaları ve beton kaplamalarıyla ilerlemektedir. Yoncalı Barajı'nın tamamlanmasıyla bölgenin tarımsal üretimi ve ekonomisi canlanacak. Bölgede yapılacak sulu tarımla birlikte geçen yıl ki birim fiyatlarıyla milli ekonomiye yıllık 155 milyon lira gelir artışı sağlayacak" dedi.

"580 bin dekar alanda toplulaştırma yapıldı"

Çalık, DSİ Genel Müdürlüğünün Yoncalı Barajı için ilk etapta bu yıl 60 milyon liralık ödenek ayırdığını belirterek, baraj projesi kapsamında 29 yerleşim biriminde 580 bin dekar alanda arazi toplulaştırma ve tarla içi geliştirme çalışmalarının da tamamlandığını kaydetti. Çalık, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Tarım ve Orman Bakanımız Bekir Pakdemirli'ye şükranlarımı sunuyor, emeği geçenlere teşekkür ediyorum" dedi.