Başkan Erdoğan DEİK Başkanı Nail Olpak ve yönetim kurulu üyelerini Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde kabul etti. Kabule bakanlar da katıldı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, DEİK üyeleri ile Dolmabahçe'de yaptığı toplantıda bütçe uygulama sonuçlarını açıkladı. Erdoğan, "Türkiye pozitif büyüme çizgisinin altına düşmemeyi başarmış bir ülkedir. Yüksek faizle bir yere varamayız. Kur istikrarı, enflasyonla mücadelede önemli bir yer tutuyor" dedi. Başkan Erdoğan reform hazırlıklarına vurgu yaparak şunları söyledi: "Bu sene koronavirüs sebebiyle DEİK ailesiyle arzu ettiğimiz sıklıkla, maalesef bir araya gelemedik. Önümüzdeki dönemde DEİK bünyesindeki çalışmalarımıza hız vereceğiz. Ticaret diplomasisi alanında yeni sıçramaya ihtiyaç duyuyoruz. Salgın döneminde güçlü sağlık altyapısının yanısıra, üretimin araştırma geliştirmenin ihracatın ticaretin önemini de gördük. Sadece iç piyasaya odaklanan şirketler olumsuz etkilenirken, ihracata, inovasyona ve Ar-Ge'ye önem veren firmalar ise süreci en az zararla atlattı ve müşteri yelpazesini genişletti." Sanayici ile bir araya geldikçe ve üreticileri dinledikçe, salgın zorluklarına rağmen yeni fırsat pencereleri açtıklarını belirten Erdoğan, "Dünya genelinde Asya merkezli üretim biçimlerine alternatifler oluşturma çabalarının da payı var. Salgında tüm yumurtaları tek sepete koymanın riskini gören şirketler bu süreçte üretim ağlarını ve merkezlerini çeşitlendirmeye başladılar. Bu arayışlarda ülkemizin adı giderek daha fazla ön plana çıkıyor. Dünya genelinde salgın geriledikçe ülkemizin yakaladığı ivme daha da artacaktır. Salgın sonrası Türkiye'nin başarılarını konuşmaya devam edeceğiz" dedi.Yeni nesil ihtisas serbest bölgeleriyle özellikle yüksek katma değerli yeni firmaları desteklediklerini belirten Erdoğan, "Yurtdışı teşvik süreçlerini destekliyoruz. Halen 102 ülkedeki 146 noktada görev yapan 201 ticaret müşavirimizle, dünyanın her yerinde her an ihracatçılarımızın yanında olduğumuzu gösteriyoruz. İngiltere ile imzaladığımız serbest ticaret anlaşması Gümrük Birliği anlaşmamızdan sonra en önemli anlaşmamamızdır. AB ile Gümrük Birliği anlaşmamız güncelleme çalışmalarımız sürüyor. İnşallah 2021 yılında bu çalışmaları daha da ileri taşıyacağız" şeklinde konuştu.ERDOĞAN, ticaret ve büyümede beklenen büyük düşüşe karşılık Türkiye'nin pozitif büyümenin altına inmemeyi başardığını belirterek şöyle konuştu: "Bu tabloda özellikle ihracatta yakaladığımız performanssın büyük katkısı var. Geçtiğimiz yılı 169.5 milyar dolar gibi, orta vadeli program hedefinin dört milyar üzerinde bir rakamla kapatmayı başardık. 2020'nin son ayında tüm zamanların ihracat rekorunu kırdık. Dördüncü çeyrekte 51.2 milyar dolarla en yüksek, ihracatı gerçekleştirdiğimiz dönem oldu. İhracatın ithalatı karşılama oranı altın hariç tutulduğunda yüzde 85.6 ile oldukça yüksek bir düzeyde gerçekleşti. Ülkemizin küresel ihracattık payı geçtiğimiz yılın ocak ekim verileri itibariyle ilk defa yüzde 1.03 seviyesine çıktı. İhracatçı sayımız 87 bin 400'ü aşarken geçen yıl ilk defa ihracat yapan firma sayımız 18 bin 123 olarak kayıtlara geçti. Başlattığımız ihracatçılarımıza yeşil pasaport uygulamasından şuana kadar 17 bin 504 iş insanımız faydalandı."SALGININ seyrine ilişkin belirsizliklerin önümüzdeki dönemi küresel ekonomi açısından daha da zorlaştıracağını sözlerine ekleyen Erdoğan şunları söyledi: "Sosyal bünyeyi, ekonomiyi destekleyecek tedbirleri hızla devreye aldık. Nasıl bir musibetle karşılaşırsak karşılaşalım Türkiye'nin nasıl bir zorluğa, farklı senaryolara hazırlıklı olduğunu herkese gösterdik. Eğitimden sağlığa adaletten sosyal güvenliğe kadar gerçekleştirdiğimiz bu reformlar, ülkemizi diğerlerinden ayrıştırdı. Kısıtlamalar sebebiyle gerekirse yeni destekleri devreye alacağız."EKONOMİ ve hukuk alanındaki yoğun bir hazırlık yaptıklarını söyleyen Başkan Erdoğan, "Arkadaşlarımız görüş ve önerileri en ince ayrıntısına kadar incelediler. Yakında bu reformları paylaşacağız. Reform gündemimizi hızlı bir şekilde hayata geçireceğiz. Ülke risk primimizde düşüyor. Son 2 ayda 5 yıl vadeli Türkiye CDS'ler 250 baz puanlık bir gerilemeyle 350 baz puana indi. Enflasyon bu ülkede yaşayan her bir ferdin hayatına dokunuyor. Biz enflasyonun yüzde 30'lardan tek hanelere düşürmüş bir yönetimiz. Boşuna konuşmuyorum ben. Yüksek faize karşı olduğumu söylemek boşuna değil. Faiz yükü altında nasıl ezildiğinizi, bu bankaların sizi nasıl sömürdüğünü biliyorum. Türkiye'yi bir faiz cennetine getirmekten bahsedildiğini biliyoruz. Bankalarımız gerek kamu, gerek özel sektör bankaları ne kadar etmişler bunu konuşuyorlar. Sen ne kadar yatırımcı kazandırdın bu ülkeye onu söylesene" dedi.✘ 2020 yılında toplam bütçe harcamaları 1 trilyon 202 milyar liraya ulaşarak, program hedefimizin altında kaldı.✘ Gelir tarafında ise, beklentilerden daha iyi ekonomik performans göstererek 1 trilyon 29 milyar liraya ulaştık.✘ Böylece yıl sonu bütçe açığımız 173 milyar lirayı bile bulmayarak, program hedefi olan 239 milyar liranın altında kaldı.✘ Programda bu sene için öngördüğümüz büyüme oranının gerçekleşmesi durumunda, bütçe açığı milli gelirin yüzde 3.6 oranına gerileyecektir.✘ Böylece yılı, yüzde 4.9'luk bütçe açığı hedefinin altında kapatmış olacağız.✘ Gelişmekte olan ülkelerde yüzde 10.7'lik bütçe açığı verildiği bir dönemde, sağladığımız bu başarı takdire şayandır.✘ Geçtiğimiz Eylül ayındaki hazırlıklar sırasında 2021 yılı için yüzde 4.3'lük bir bütçe açığı hedefi koymuştuk.✘ 2021 yılı için bütçe açığını milli gelirin yüzde 3.5'i seviyesinde tutmayı yeni hedef olarak belirledik.✘ Bütçede oluşturacağımız mali alanı, gerekmesi halinde, salgın kaynaklı ilave harcama ihtiyaçlarını karşılamak üzere kullanacağız.KUR cephesine bakıldığında TL'nin dolara karşı yüzde 12, euroya karşı yüzde 10 değer kazandığını belirten Erdoğan, "Paramızın değerindeki artış ve altın fiyatlarındaki gerileme sayesinde merkezi yönetim borç stoğumuz yaklaşık 150 milyar lira azaldı. Sadece bu netice bile 2020 milli gelir tahminimizin yaklaşık yüzde 3'üne denk geliyor. Ülke risk primimizde düşüyor. Son 2 ayda 5 yıl vadeli Türkiye CDS'ler 210 baz puanlık bir gerilemeyle 320 baz puana indi. Türkiyenin borçlanma maliyetlerini atacağımız kararlı adımlarla düşürmeye devam edeceğiz. Yurtdışındaki yatırımcıların türk varlıklarına olan talebinin artmaya başladığını görüyoruz. Son aylarda ülkemize yurtdışından 15 milyar doların üzerinde portföy girişi gerçekleşti. Türkiye'ye güvenen yatırımcılar kazanmaya devam edecektir" dedi.