5 yılda devleti 15 milyar TL zarara uğrattılar

İçişleri Bakanlığı Cumhuriyet tarihinin en büyük 'akaryakıta bağlı vergi kaçakçılığı' operasyonuna imza attı. İstanbul, Ankara, İzmir'in de aralarında olduğu 50 ilde düzenlenen "Silici" kod adlı akaryakıta bağlı vergi kaçakçılığı operasyonunda 220 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler, son 5 yılda devleti 15 milyar TL zarara uğratmakla suçlanıyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan operasyon, Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Daire Başkanlığı ve Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) koordinesinde akaryakıta bağlı vergi kaçakçılığı ve nitelikli dolandırıcılık yapan bir suç örgütüne yönelik yapıldı. Şüphelilerin 608 milyon litre akaryakıt satış verisini otomasyon sistemlerinden silerek, devleti 15 milyar zarara uğrattıkları tespit edildi.MASAK tarafından Gelir İdaresi (GİB) ve Vergi Denetim Kurulu (VDK) ile etkin bir işbirliği sağlandı. Yürütülen soruşturma kapsamında şüphelilerin bilişim sistemleri yoluyla kamu kurumlarını zarara uğrattığı tespit edildi. 170 akaryakıt istasyonu, 23 akaryakıt dağıtıcı firması, 1 istasyon teknik destek firması, 2 otomasyon yazılım ve bağlı 1 şubesi olmak üzere toplam 242 noktada vergi müfettişleri ile gelir uzmanlarının katılımı ile yapılan aramalarda mali belgelere ve bilgisayarlara el konuldu. Operasyon kapsamında arama ve gözaltına alma işlemleri devam ederken, akaryakıt istasyonlarından 608 milyon litre akaryakıt satış verisinin otomasyon sistemlerine müdahale edilerek silindiği tespit edildi. Silinen akaryakıtın güncel maddi değerinin yaklaşık 3.6 milyar lira olduğu ve MASAK raporuna göre devletin yıllık 3 milyar, 5 yıl içerisinde de 15 milyar lira zarara uğratıldığı belirlendi.