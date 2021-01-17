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| 17 Ocak gelişmeleri... Bugün tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar?

Gün içerisinde binlerce vatandaş üzerindeki gelişmelerini yakından takip etmeye devam ediyor. Uzunca bir süredir gelen olumlu yöndeki aşı haberlerinden etkilenerek rekor seviyelerdeki fiyatlardan düşüşe geçen altının gram fiyatı bu sabah serbest piyasalardan gelen verilere göre; 437 TL olarak kaydedilirken çeyrek fiyatının ise 714 TL bandında seyrettiği biliniyor. Peki, 17 Ocak 2021 Bugün tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar? İşte son dakika altın fiyatları gelişmeleri…

Giriş Tarihi: 17.1.2021 07:09 Son Güncelleme: 17.1.2021 07:09 ABONE OL
SON DAKİKA | Altın fiyatları 17 Ocak gelişmeleri... Bugün tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar?

Son dakika canlı ve güncel altın fiyatları… Koronavirüs salgını sürecinden direkt olan etkilenen ve geçtiğimiz sene rekor fiyatlara erişen sarı metal gelen olumlu yöndeki aşı haberleri, ABD seçimleri gibi birçok faktörün etkisiyle düşüş yaşamıştı. Bir süredir fiyatlardaki düşüş hareketini durgunluğa bırakan altının gram fiyatı 437 TL civarında işlem görüyor. Peki, 17 Ocak bugün altın fiyatları ne kadar? İşte tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ve son dakika haberinin detayları…

ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR?

Serbest piyasalardan gelen verilere göre; bugün sabah saatlerinde gram 437 TL, Çeyrek 714 TL, Yarım bin 428 TL, Tam ise 2 bin 832 TL fiyatlarıyla güne başladı. Geçtiğimiz hafta da durgunluğunu koruyan altın fiyatlarının önümüzdeki günlerde izleyeceği seyir bu yönde yatırımlarını gerçekleştiren vatandaşlar tarafından yakından takip edilirken fiyatlardaki anlık değişimler gün içerisinde gündem maddelerinden biri olmaya devam ediyor…

22 AYAR BİLEZİK

ALIŞ: 396,36

SATIŞ: 425,69

ATA ALTIN

ALIŞ: 2.923,00

SATIŞ: 2.961,00

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 2.931,00

SATIŞ: 2.975,00

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TAM ALTIN

ALIŞ: 2.832,44

SATIŞ: 2.891,87

YARIM ALTIN

ALIŞ: 2.891,87

SATIŞ: 1.451,00

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ÇEYREK ALTIN

ALIŞ: 714,00

SATIŞ: 725,00

GRAM ALTIN

ALIŞ: 437,71

SATIŞ: 437,81

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SON DAKİKA | Altın fiyatları 17 Ocak gelişmeleri... Bugün tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar?
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