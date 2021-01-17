Fitness’a fahiş zam

Türkiye'ninen büyük fitness merkezlerinden biri olan Macfit'te fahiş zam ve hukuksuz tahsilat krizi yaşanıyor. Binlerce müşteri, şirketi şikâyet yağmuruna tuttu. 2021 yılı başında enflasyonun neredeyse üç katı zam yapan şirketin, müşterilerine haber vermeden, zamlı abonelik ücretlerini kredi kartlarından habersiz çektiği belirtiliyor. Üyelik iptali isteyenlerden de cayma bedeli talep edildi. Yapılan fahiş zamlar ve hukuksuz tahsilatların Ticaret Bakanlığı tarafından yürürlüğe konulan mevzuata ve enflasyonla mücadele kapsamındaki girişimlere aykırı olduğu değerlendiriliyor.Sosyal medya üzerinden organize olan üyelerin birçoğu konuyu tüketici mahkemelerine taşıdı. Birçok kişi de üyelik iptali için başvuruda bulundu. Müşterilerden iptal karşılığında cayma bedeli istendi. Şirket yetkilileri fahiş zam için maliyetleri gerekçe gösterdi. Fitness merkezine üye vatandaşlar ise şirketin pandemi ile birlikte azalan üyelik zararını enflasyonun katbekat üzerinde zam yaparak çıkarmaya çalıştığını belirtiyor.Fitness salonuna gidip mağdur olan vatandaşlar şirketi şikâyet yağmuruna tutuyor. İ.A. isimli bir üye, "Maltepe Macfit şubesinde altı aylık pakete üye olmuştum. Koronavirüs ve zaman problemleri nedeni ile son üç ay da salona gidemedim. Altı aylık paket bittikten sonra Macfit aylık yenilemeli pakete geçiriyor. Ben salona gidemediğim için paketin aylık versiyona geçmesini ve yenileme yapılmamasını istedim. Şirket kredi kartımdan yaklaşık 250 TL gibi bir tutarı fazladan çekmiş" diyerek şikâyette bulundu. M.A. ise "İzmir Ege Perla şubesine 11 Aralık 2020'de üyeliğimi başlattım. Fakat bir taahhüt, sözleşme belirtmediler. Bir sonraki ay tanımlı kredi kartımdan benden habersiz 190 TL tutarını çekip üyeliğimi devam ettirmişler. Benden onay alınmadan yapılan işlemdir ve bunun geri iadesini istedim. Bunun mümkün olmadığını belirttiler" dedi. S.O isimli bir başka vatandaş, "İptal ettiğim üyeliğim üzerimden hâlâ para çekiliyor" diye bildirimde bulundu. A.E isimli üye de, "Pandemi döneminde gidemediğim için kayıt iptali istedik, fakat karşılığında fahiş ücret istediler" açıklaması yaptı. B.A. isimli vatandaş şirketin üyelik iptali için 350 TL para istediğini söyledi. T.A. isimli bir başka üye ise, "Macfit Ankara Konutkent şubesi altı aylık aboneliğim Temmuz 2020 tarihinde bitmesine rağmen rızam ve onayım olmadan aboneliğimi uzatarak, benden habersiz beş ay daha kredi kartımdan tahsilat yaptılar" şikâyetinde bulundu.