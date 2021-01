Lens’ten pandemide turizme butik yatırım

Konutprojeleriyle adından söz ettiren Lens Yapı, turizm sektörüne Aya markasıyla iddialı bir giriş yaptı. İstanbul Sultanahmet ve Balat'ta, arsa maliyeti dahil toplam 15 milyon dolar yatırım yapan şirket, ilk otelini Sultanahmet'te Aralık 2020'de hizmete açtı.Aya markasıyla, Balat'ta ikinci otelini mart ayında açmaya hazırlanan Lens Yapı, üst segment turist grubunu hedefliyor. Markayı yurtdışına da taşımayı planlayan şirketin radarında ise New York, Berlin, Paris gibi metropoller yer alıyor. İki otel için toplam 15 milyon dolar yatırım yaptıklarını aktaran Lens Yapı Yönetim Kurulu Üyesi ve CEO'su Mert Kutlu, "Otellerimiz üst segmente hitap edecek. Buradaki servis ürünlerinden oda takımlarına kadar her şey, el yapımı ve özel ürünler... Fiyatlarımız ise Four Seasons ile yarışacak" dedi. Pandemi döneminde de yatırımlarına ara vermediklerini aktaran Kutlu, "İstanbul dünyanın en güzel şehirlerinden. Bu geçici bir dönem. Biz ise ülkemize her zaman inanan bir grubuz. Şu anda turizm sıkıntılı bir süreçten geçse de, aşılama çalışmalarının etkisiyle 2021'in toparlanma yılı olacağını öngörüyoruz. 2022'de ise sektörün yeniden yükselişe geçeceğinden hiç şüphemiz yok" ifadelerini kullandı.YURTDIŞINDA da Aya markasıyla otel yatırımı planladıklarını aktaran Kutlu, dünyadaki metropol ve turizm kentlerini hedeflediklerini söyledi. Kutlu, "Paris, New York, Berlin gibi metropol şehirlerin yanı sıra ABD'de Miami, New York ve Chicago'da yatırım fırsatlarını kolluyoruz. Hali hazırda da Hamburg'da bir otel yatırımı için arsa bakıyoruz" şeklinde konuştu.