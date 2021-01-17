Yasaklar kalktı pistler doldu

Küresel salgın Kovid-19 önlemleri nedeniyle yılbaşı haftasında kapatılan kayak pistleri, bölge otellerini zor duruma düşürmüştü. Yasaklar nedeniyle yurtdışı rezervasyonlarında iptaller alan oteller, tüm önlemleri aldıklarını, kayağın bireysel yapıldığını ve bulaş riskinin düşük olduğunu belirterek, pistlerin açılmasını talep etmişti. SABAH'ın geçen hafta "Yasaklar iptal getirdi" haberiyle mağduriyetlerine dikkat çektiği kayak pistleri, pazar günü toplanan Bilim Kurulu'nun kararıyla pazartesi yeniden açıldı. Pistlerin açılmasıyla birlikte çok yoğun bir telefon trafiği yaşandığını belirten turizmciler, "Bu hafta bir de kar yağışı başladı. Bizim için çifte mutluluk oldu" ifadelerini kullandı.Pistlerin açılmasıyla birlikte çok yoğun bir taleple karşı karşıya kaldıklarını belirten Kayseri Erciyes, Erzurum Palandöken, Bursa Uludağ ve Bolu Kartalkaya'daki turizmciler, hafta sonunda otel doluluklarının yüzde 70'leri bulduğunu ifade etti. Tatilcilerin ortalama 3 günlük paket aldığı bilgisini veren turizmciler, "Cuma gelip pazartesi dönüyorlar. Sokağa çıkma yasağını burada, kayak yaparak geçiriyorlar" şeklinde konuştu. Özellikle sömestir tatili için yüksek talep aldıklarını belirten turizmciler, kayak sezonunun mart ayı sonuna kadar uzamasını bekliyor.BURSA Uludağ Beceren Otel Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Beceren, sokağa çıkma yasağı olduğu için sadece otellerde konaklayanların kayak yaptığını belirterek, "Cuma günü günübirlik kayak yapmaya gelenler vardı. Hafta sonu pistler daha sakin" dedi. Bölgede otellerin ortalama yüzde 50 dolu olduğunu anlatan Beceren, "Bu yasak sonrası ilk hafta. Doluluklar yükselecektir. Sömestir döneminden umutluyuz" diye konuştu.JOLLY CEO'su Mert Vardar, Palandöken, Uludağ, Kartalkaya ve daha pek çok kayak merkezinde pandemi koşullarına uymak kaydıyla yasakların kaldırılmasının, kayak severlerin yüzünü güldürdüğünü söyledi. Çok yoğun bir rezervasyon trafiğinin olduğunu anlatan Vardar, "Geçen yıl talepleri ekim gibi almıştık. Bu yıl yasaklar ve kar yağışının azlığı nedeniyle ertelenmişti. O nedenle şimdi bir talep patlaması var. Geçen yılın aynı dönemine göre rezervasyonlar katlandı. Bunda ertelenen talepler çok etkili" dedi. Bu hafta, Uludağ ve Kartalkaya başta olmak üzere Erzurum ve Sarıkamış bölgeleri için de rezervasyonların arttığı bilgisini veren Vardar, "Sömestirde kayak otelleri dolacak" diye konuştu.DEDEMAN Palandöken Genel Müdürü Veli Tuzak, kayağın en yoğun olduğu dönemin hafta sonu olduğunu belirterek, "Pistlerin açılmasıyla birlikte, hafta sonu yüzde 20-25 olan doluluk oranlarımız 70'lere çıktı. İki günde talep katlandı" dedi. Sömestir dönemi için de çok yüksek ilgi olduğunu anlatan Tuzak, "Bu dönem için ortalama 4-5 günlük rezervasyonlar alıyoruz. Yılbaşındaki kaybımızı sömestir ile kapatacağız" ifadelerini kullandı.KAYSERİ Erciyes A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Cahid Cıngı, pistlerin açılması ve kar yağışının başlamasıyla birlikte çifte mutluluk yaşadıklarını belirterek, "Kardan adamın yüzü sonunda güldü" dedi. Çok yüksek bir talebin oluştuğu bilgisini veren Cıngı, "Dağ otellerimiz yüzde 70-80, şehir otellerimiz ise yüzde 60-70 doluluğa ulaştı. Rusya ve Ukrayna'dan gelen yabancı misafirlerimizin yanı sıra yerli turistin de kayak yapabiliyor olması yüzümüzü güldürdü" dedi. Hem telesiyejlerde hem de otellerde çok yüksek önlemlerin alındığına dikkat çeken Cıngı, "Artık insanlar da bu konuda çok bilinçli. Herkes azami önlem alıyor ve dikkat gösteriyor" şeklinde konuştu.KAYA Palazzo (Dorukkaya-Kartalkaya) Bölge Müdürü Yusuf Avcı, çok yoğun bir talep olduğunu ve telefonlara yetişemediklerini belirterek, "Yasakların kalkması çok isabetli bir karardı. Sektöre can suyu oldu" dedi. Son dakika gelen rezervasyonlarla birlikte hafta sonu doluluklarının yüzde 60-70 bandında olduğunu anlatan Avcı, "Ayrıca Rusya, Ukrayna, Azerbeycan ve Katar'dan da yabancı misafirlerimiz var" diye konuştu. Sezonun geç başladığını belirten Avcı, "Talebin mart sonu hatta nisanın ikinci haftasına kadar uzayacağını öngörüyoruz" ifadelerini kullandı.