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Son Dakika | Kapalıçarşı güncel ve canlı : 19 Ocak bugün tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar?

Son dakika haberi… Ocak ayının ilk haftasını sert düşüşle kapatan , aşağı yönlü trendini sürdürüyor. Altın alış satışı yapacak vatandaşlar için, haftanın ikinci işlem gününde de gram, tam, yarım ve çeyrek altın fiyatları merak konusu oldu. Peki, 19 Ocak tarihli altın fiyatları ne kadar, kaç TL seviyesinde seyrediyor? Bu başlık altında, Cumhuriyet, Ata, 22 Ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ile dönemlik değişim grafikleri yer almaktadır.

Giriş Tarihi: 19.1.2021 06:40 ABONE OL
Son Dakika | Kapalıçarşı güncel ve canlı altın fiyatları: 19 Ocak bugün tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar?

Altın fiyatları hakkında uzman yorumları ve "Altın fiyatları yükselecek mi, düşecek mi" gibi sorular pek çok yatırımcı tarafından araştırılıyor. Koronavirüs salgınının erken dönemlerinde, dünya genelindeki güvenli liman alımları ile değer kazanan altın, son dönemlerde aşağı yönlü hareketini sürdürüyor. Aşı haberleri ve aşılama süreci, piyasalar tarafından yakından takip ediliyor. Peki, altın fiyatları yılın ilk ayında nasıl bir grafik izliyor ve bugün altın fiyatları ne kadar?

19 OCAK GÜNCEL VE CANLI ALTIN FİYATLARI

Altın fiyatı uzman yorumları ile beraber alış satış rakamlarının Ocak ayı sonlarına doğru nasıl bir seyir izleyeceği yatırımcılar ve almayı düşünenler için önemli bir konu olarak öne çıkıyor.

YARIM, ATA, CUMHURİYET VE ÇEYREK ALTIN FİYATI BUGÜN!

Haberimizden, 19 Ocak 2021 Salı gününe ilişkin güncel, canlı ve son dakika altın fiyatları bilgisini edinebilir, A Para sayfasından alış satış detayı ile güncel takip işleminizi yapabilirsiniz.

22 AYAR BİLEZİK

ALIŞ: 396,36

SATIŞ: 425,69

ATA ALTIN

ALIŞ: 2.923,00

SATIŞ: 2.961,00

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 2.931,00

SATIŞ: 2.975,00

CANLI RAKAMLAR VE GRAFİKLER İÇİN TIKLAYINIZ

TAM ALTIN

ALIŞ: 2.832,44

SATIŞ: 2.891,87

YARIM ALTIN

ALIŞ: 2.891,87

SATIŞ: 1.451,00

CANLI RAKAMLAR İÇİN TIKLAYINIZ

ÇEYREK ALTIN

ALIŞ: 714,00

SATIŞ: 725,00

GRAM ALTIN

ALIŞ: 437,71

SATIŞ: 437,81

CANLI RAKAMLAR İÇİN TIKLAYINIZ

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Son Dakika | Kapalıçarşı güncel ve canlı altın fiyatları: 19 Ocak bugün tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar?
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