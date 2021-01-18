TPAO duyurdu! 'Fatih'ten yeni haber: Ve başarıyla tamamlandı...

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının (TPAO) Twitter hesabından yapılan paylaşıma göre, Fatih sondaj gemisi Türkali-1 kuyusunda 3 bin 920 metre derinliğe kadar sondaj yaptı.
77 GÜNDE BAŞARIYLA TAMAMLANDI
Sakarya Gaz Sahası'ndaki doğal gaz keşfinden sonra sondajı yapılan ilk derin deniz tespit kuyusu olan Türkali-1'deki çalışmalar 77 günde başarıyla tamamlandı.
Fatih sondaj gemisi, 2 Kasım 2020'de ulaştığı Türkali-1 kuyusundaki sondajına 5 Kasım'da başlamıştı.
#SakaryaGazSahası'ndaki İlk Derin Deniz Tespit Kuyusu Türkali-1'deki çalışmalar başarıyla tamamlandı.— Türkiye Petrolleri A.O. (@trpetrolleri) January 18, 2021
✅Fatih Sondaj Gemisi
✅77 Gün
✅3920 metre
'Bağımsız enerji, güçlü Türkiye' için aralıksız çalışmaya devam ediyoruz.
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.#TürkiyePetrolleri #TPAO pic.twitter.com/Yd7cVN6SYS