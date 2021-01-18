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duyurdu! 'Fatih'ten yeni haber: Ve başarıyla tamamlandı...

Karadeniz'deki doğal gaz keşfi sonrası çalışmalarına hız veren 'nden yeni haber geldi. 'nun açıklamasına göre; Sakarya Gaz Sahası'ndaki ilk derin deniz tespit kuyusu Türkali-1'deki çalışmalar 77 günün ardından tamamlandı.

AA
Giriş Tarihi: 18.1.2021 12:43 Son Güncelleme: 18.1.2021 12:47 ABONE OL
TPAO duyurdu! 'Fatih'ten yeni haber: Ve başarıyla tamamlandı...

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının (TPAO) Twitter hesabından yapılan paylaşıma göre, Fatih sondaj gemisi Türkali-1 kuyusunda 3 bin 920 metre derinliğe kadar sondaj yaptı.

77 GÜNDE BAŞARIYLA TAMAMLANDI

Sakarya Gaz Sahası'ndaki doğal gaz keşfinden sonra sondajı yapılan ilk derin deniz tespit kuyusu olan Türkali-1'deki çalışmalar 77 günde başarıyla tamamlandı.

Fatih sondaj gemisi, 2 Kasım 2020'de ulaştığı Türkali-1 kuyusundaki sondajına 5 Kasım'da başlamıştı.

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TPAO duyurdu! 'Fatih'ten yeni haber: Ve başarıyla tamamlandı...
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