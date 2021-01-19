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2020’nin en iyi tabancası SAR 9X

Giriş Tarihi: 19.1.2021 ABONE OL
2020’nin en iyi tabancası SAR 9X
Savunma Sanayii Başkanlığı'nın (SSB) başlattığı "Özgün Yerli Tabanca Projesi" kapsamında Sarsılmaz tarafından tamamı yerli tasarım ve olanaklarla geliştirilen ve "Türkiye'nin özgün ve yerli tabancası" olma özelliği taşıyan SAR 9 serisinin versiyonu SAR 9X, ABD'de "2020 Yılının En İyi Tabancası" seçildi. Sarsılmaz açıklamasına göre, ABD'nin ateşli silahlar dergisi On Target tarafından düzenlenen 2020 Editors' Choice Award'da (Editörlerin Seçimi Ödülü) tabanca alanında uzman Amerikalı editörler, oyunu SAR 9X'den yana kullandı. Ödülü kazanan ve Türkiye'nin en seçkin birlikleri tarafından tercih edilen SAR 9X düşük atış aksı sayesinde şahlanma kontrolü kolaylığı ile takip eden atışlarda daha iyi grupman sağlanmasına olanak veriyor.
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2020’nin en iyi tabancası SAR 9X
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