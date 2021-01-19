Facebook çark etti, temsilci atama kararı aldı

WHATSAPP'IN kişisel verilerini paylaşmaya izin vermeyenlere kullanım engeli getirme kararını gelen tepkiler üzerine 8 Şubat'tan 15 Mayıs'a çeken Facebook, temsilci atama konusunda da geri adım attı. Facebook reklam yasağının uygulanmasına bir gün kala Türkiye'ye temsilci atama kararı aldı. Böylece YouTobe, TikTok, Dailymotion ve Linkedin'in ardından Facebook da temsilci atayan şirketler arasına katmış oldu. Facebook'tan yapılan açıklamada, "Yasadan etkilenen diğer bazı şirketler gibi, yeni düzenlemeler doğrultusunda Türkiye'de temsilci olarak bir tüzel kişilik atama sürecini başlatmaya karar verdik" ifadeleri kullanıldı.1 Ekim 2020'de yürürlüğe giren yasa ile Türkiye'de günlük erişimi bir milyondan fazla olan sosyal ağ sağlayıcıları temsilci bulundurmak zorunda. Temsilcilik açmayı kabul etmeyen şirketlerin herbirine ilk etapta 10 milyon lira, ikinci adımda 30 milyon lira olmak üzere toplamda 40 milyon lira para cezası kesildi. Yasa çerçevesinde idari para cezası uygulaması aşaması sona ererken, sıra reklam yasağına geldi. Bu kapsamda temsilci atamamış olan şirketlere, bugün itibarıyla reklam yasağı uygulamasının başlaması için tanınan sürenin dolduğu bildirilecek.ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, Facebook ve Instagram'ın, Türkiye'de temsilcilik açacaklarını bildirdiklerini belirterek, "Twitter ve diğer ağlardan da benzer ve güzel bir haber bekliyoruz" dedi. Sayan, sosyal ağların Türkiye'de temsilci bulundurmalarıyla taklit hesap, taciz, siber zorbalık gibi olumsuz davranışlara karşı vatandaşların muhatap bulabileceklerini vurguladı.