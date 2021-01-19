İstanbul Havalimanı yolcu sayısında Avrupa’nın birincisi oldu

Koronavirüs salgını nedeniyle sınırların kapanması ve seyahat yasakları nedeniyle dünya genelindeki havalimanlarının yolcu sayılarında ciddi düşüş yaşarken salgın döneminde aldığı önlemlerle ön plana çıkan İstanbul Havalimanı 23.4 milyon yolcu ile Avrupa havalimanları arasında yolcu sayısı sıralamasında birinci oldu.

22.1 MİLYON YOLCU



İstanbul Havalimanı'nı 22.1 milyon yolcu ile İngiltere'nin başkenti Londra'daki Heathrow Havalimanı 22.1 milyon ile Fransa'daki Paris Charles de Gaulle Havalimanı izledi. Hollanda'nın başkenti Amsterdam Schiphol Havalimanı ise 20.9 milyon yolu ile dördüncü sırada yer aldı.



Almanya'nın en büyük havalimanı Frankfurt Havalimanı ise 18.8 milyon ile altıncı sırada yer aldı.



Salgın döneminde aldığı önlemlerle ön plan çıkan ve geçen yıl 23 milyon 409 bin 132 yolcu ağırlayarak listenin başında yer alan İstanbul Havalimanı, Uluslararası Havalimanları Konseyi (ACI) tarafından 24 Temmuz'da başlatılan 'Havalimanı Sağlık Akreditasyonu' programı kapsamında verilen sertifikayı dünya alan ilk havalimanı olmuştu.



Bu dönemde Londra merkezli uluslararası hava taşımacılığı araştırma kuruluşu Skytrax tarafından "5 Yıldızlı Havalimanı" ödülüne layık görülen İstanbul Havalimanı ayrıca ACI tarafından düzenlenen "16th ACI Europe Awards" kapsamındaki "Dijital Dönüşüm" kategorisinde "En İyi Havalimanı" olarak tescillenmişti.

En çok uçuş yapan hava yolu şirketi THY oldu