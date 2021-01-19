Kilis'te 107 yeni firma

Kilis'teki işletmelere ve kente yatırım yapmayı planlayan yatırımcılara önemli kolaylıklar sağladıklarına dikkati çeken Bakan Varank, 2012 yılından bu yana Kilis'e yatırım yapmak isteyen 100 yatırımcıya teşvik belgesi düzenlediklerini, bu belgelerle 2,3 milyar liralık sabit yatırım yapılmasının, 3 binden fazla kişiye istihdam sağlanmasının önünü açtıklarını kaydetti.

Sadece 2020 yılında işletmelere 2 milyon lira doğrudan hibe desteği sağladıklarını, 2003 yılından bu yana doğrudan hibe desteği verdikleri işletme sayısının 621'e, faiz desteği verdikleri işletme sayısının ise bin 804'e ulaştığını dile getiren Varank, İpekyolu Kalkınma Ajansının kurulduğu 2008'den bugüne 135 projeye yaklaşık 50 milyon lira, GAP Bölge Kalkınma İdaresinin kentteki 50 projeye 50 milyon liranın üzerinde destek sağladığını söyledi.

Kilis Abdi Bulut Tekstilkent Projesi'nin sözleşmesi imzalanmasıyla ilgili olarak konuşan Bakan Varan, "Kilis Tekstilkent Projesi'ni hayata geçiriyoruz. Bu projeye bakanlık olarak 11 milyon lira destek sağlayacağız. Tekstilkent tamamlandığında 2500 kişilik istihdamın önü açılmış olacak. Yatırımcılardan taahhütler alındı. Fizibilite raporu hazırlandı, bu akşam da proje sözleşmesinin imza törenini gerçekleştireceğiz. İnşallah 2021 yılı içinde Tekstilkent inşaatımızı tamamlayıp, yatırımcıların kullanımına sunacağız. Tabi Tekstilkent Projesi yakın zamanda vefat eden Belediye Başkanımız Abdi Bulut'un önemli bir hayaliydi. Ben bu vesileyle Abdi Bulut Başkanımızı bir kez daha rahmetle anıyorum. Onun bu hayalini gerçeğe dönüştürecek olmaktan da ayrıca mutluyuz. Merhum başkanımızın adını ve anısını yaşatmak üzere kuracağımız Tekstilkent'e inşallah onun adını vereceğiz. Kilis Abdi Bulut Tekstilkent'i şimdiden Kilis'imize hayırlı uğurlu olsun" dedi.

TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK OSB'LERİNDEN BİRİ OLACAK

Bakan Varank, Türkiye'nin en büyük OSB'lerinden biri olacak Polateli-Şahinbey Tekstil İhtisas OSB'sini yatırımcıların hizmetine sunmak için çalışmaların devam ettiğini bildirdi.

Projeyi 2021 yılı yatırım programına dahil ettiklerini aktaran Varank, şu değerlendirmelerde bulundu:

"OSB tarafından hazırlanacak altyapı uygulama projeleri ve keşiflerin onaylanması gerek. Ben Sanayi Bölgeleri Genel Müdürlüğümüze talimat veriyorum. Bir an önce ihaleleri gerçekleştirelim. Planlanan yatırımlar gerçekleştiğinde, Kilis'in limanlara ve sınır kapılarına olan kaliteli ulaşımı daha da önem kazanacak. Özellikle Amanos Tüneli tabiri caizse çıkmaz sokak olarak anılan bu bölgeyi, önemli bir destinasyon haline getirecek OSB yatırımlarına ek olarak, bildiğiniz gibi 3 kısımdan oluşan Küçük Sanayi Sitesi'ni de tamamladık ve esnafımızın hizmetine sunduk. 2002 yılından bu yana yaklaşık 30 milyon lira yatırım yaptığımız Küçük Sanayi Sitesi şu anda 332 işyeriyle esnafımıza hizmet sunuyor ve bin 175 kişiye istihdam sağlıyor."

Tarım sektörünün Kilis için önemine işaret eden Varank, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Son olarak, tarım sektörü, Kilis'in yurt içi hasılasının yüzde 20'sinden fazlasını oluşturuyor. Bu durum tarıma dayalı sanayinin gelişmesi için aslında büyük fırsatlar sunuyor. Bölgesel kalkınmada temel yaklaşımımız şehirlerin iç potansiyelini harekete geçirmek. Kilis'in salçalık kırmızı biber, üzüm ve zeytin konusunda önemli bir potansiyeli var. Biz de kalkınma ajansı ve GAP idaremizin desteğiyle bu alanlara yönelik olarak iki önemli işleme, paketleme ve depolama tesisi kurduk. Zeytin tesisimiz halihazırda faaliyete başladı, üzüm işleme tesisi de bu yıl tamamlanıp üreticilerin hizmetine sunulacak. Toplamda 10 milyon liraya yakın destek sağladığımız bu projeler sayesinde Kilisli üreticilerimizin ürünleri yurt içi ve yurt dışı pazarlara ulaşacak. Kilis'in marka değeri daha da yükselecek."