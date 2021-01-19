Mali disiplinden taviz vermeyeceğiz

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın ardından Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan da mali disipline vurgu yaptı. 2021 yılı bütçesini iyileştirecek kalıcı tedbirler aldıklarını belirten Elvan, "Salgınla mücadelenin ihtiyaç göstereceği alan dışında, mali disiplinden asla taviz vermeyeceğiz" ifadesini kullandı. Bakan Elvan, sosyal medya hesabından, bütçe başta olmak üzere makro ekonomik konulara ilişkin değerlendirmede bulundu.2020 yılı bütçe açığının hedeflenen 239.2 milyar liranın altında 172.7 milyar lira olarak gerçekleştiğini ve 66.5 milyar lira tasarruf sağlandığını belirten Elvan, enflasyonla mücadele politikalarıyla uyumlu kamu maliyesi politikalarının devam edeceğini söyledi. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın verilerine göre 2020'de bütçe giderleri yüzde 20 artarak 1.2 trilyon liraya çıkarken, bütçe gelirleri yüzde 17.6'lık artışla 1 trilyon 29 milyar lira olarak gerçekleşti.Bakan Elvan, 2021 yılı bütçesini iyileştirecek kalıcı tedbirler aldıklarını ve bu çerçevede, 2021 yılı bütçe açığını yüzde 3.5 olarak hedeflediklerini söyledi. Elvan "Uygulamayı öngördüğümüz makroekonomik politikalar, dengeli talebin ve sürdürülebilir bir büyümenin oluşumunu sağlayacaktır" dedi.