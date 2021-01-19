Ocak ayı faiz kararı için nefesler tutuldu! TCMB Merkez Bankası PPK toplantısı ne zaman, faiz kararı ne zaman belli olacak?

Geçen haftanın ikinci yarısında azalmaya başlayan risk iştahı ile pay piyasalarında etkili olan satıcılı seyir, Çin hariç Asya borsaları ile yeni haftaya da taşındı. Çin'de açıklanan 2020'nin 4. çeyrek büyüme verisinin yüzde 6,5, aralık ayı sanayi üretiminin de yüzde 7,3 ile beklentileri aşması sonrası kapanışa yakın Şanghay bileşik endeksi yüzde 1 yükseldi. Son açıklanan verilere göre Çin'in 2020 büyümesi yüzde 2,3 oldu.Japonya'da sanayi üretiminin kasımda bir önceki aya göre yüzde 0,5 gerilemesiyle Nikkei 225 endeksi yüzde 1 ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 2 değer kaybetti.

Asya piyasalarında altının ons fiyatı haftaya yatay bir başlangıç yaparken, Çin'deki verilere karşın Brent petrolün varil fiyatının cuma günkü düşüş eğilimini sürdürmesi dikkati çekti. Brent petrolün varil fiyatı şu dakikalarda yüzde 0,5 azalışla 54,5 dolardan işlem görüyor.

Yurt içinde, geçen hafta etkisini artıran kar satışları ile 10 haftalık yükseliş rallisi ve rekor serisini sonlandıran BIST 100 endeksi, haftalık bazda yüzde 1,05 değer kaybetti. BIST 100 endeksi, cuma günü bir önceki kapanışa göre yüzde 1,43 düşüş kaydederek günü 1.524,49 puandan tamamlarken, yüzde 1,4 artışla 7,4623'ten kapanış yapan dolar/TL ise, bugün bankalararası piyasanın açılışında 7,4660 seviyesinde işlem görüyor.

Analistler, bugün ABD'de resmi tatil nedeniyle piyasaların kapalı olacağını anımsatarak, geçen haftanın ikinci yarısında küresel ölçekte azalan risk iştahının pay piyasalarında kar satışlarının güçlenmesine neden olduğunu bildirdi.

Bu hafta perşembe günü TCMB ve ECB'nin faiz kararı ile cuma günü dünya genelinde açıklanacak imalat ve hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi başta olmak üzere veri gündeminin takip edileceğini aktaran analistler, ABD'de açıklanmaya başlayan 4. çeyrek finansal sonuçların da pay ve sektör bazlı hareketlere neden olabileceğini söyledi.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.500 seviyesinin kısa ve orta vadeli görünüm açısından kritik destek, 1.550 ve 1.570'in direnç konumunda olduğunu kaydetti.